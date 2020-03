Les smartphones Sony sont géniaux, mais ce n’est pas suffisant

Poste d’opinion par

C. Scott Brown

De temps en temps, je parle de trucs pour smartphone avec ma petite amie. La plupart du temps, elle écoute à moitié car le sujet ne l’intéresse que marginalement, mais elle s’est réveillée l’autre jour lorsque j’ai mentionné le lancement du Sony Xperia 1 II. Elle s’est assise et a dit: “Il y a des smartphones Sony?”

Je lui ai dit que oui, il y avait des smartphones Sony à acheter. “En fait,” dis-je, “les smartphones de Sony sont vraiment sympas.” Elle a dit que c’était intéressant parce qu’elle n’avait jamais vu personne en utiliser un auparavant.

Bien que ce ne soit évidemment qu’un bref échange entre moi et ma petite amie, c’est un microcosme du problème plus important de Sony. Malgré le fait que les smartphones Sony aient un excellent design et des fonctionnalités intéressantes, ce n’est pas tout ce qu’il faut pour faire une marque de smartphone réussie. Les consommateurs doivent connaître les téléphones, savoir pourquoi ils devraient en acheter un, puis pouvoir les acheter facilement, vous savez.

Pour autant que je sache, Sony fait un excellent travail pour fabriquer des smartphones, mais ne fait pas trop de travail pour ces trois autres choses.

Un bref résumé de l’état des smartphones Sony

Ce n’est pas un secret que la division des smartphones de Sony saigne de l’argent. La division est confrontée à des problèmes sous tous les angles avec des vagues de mises à pied, des fermetures d’usines et des opérations réduites dans toutes les régions du monde.

Pour mettre les choses en perspective, Huawei a vendu autant de smartphones sur une journée moyenne de 2019 que Sony en a vendu un trimestre entier. Et Huawei n’est que le seconde-la plus grande entreprise de smartphones.

Heureusement pour Sony, toutes les divisions de la marque ne le font pas mal. Les smartphones Sony peuvent être maintenus à flot par ces autres divisions, notamment son secteur des jeux. Cependant, il n’y a que peu de mouvements d’argent que l’entreprise peut faire avant que la division ne sombre.

Huawei a vendu autant de smartphones sur une journée moyenne de 2019 que Sony a vendu sur un trimestre entier.

Bien que tout cela semble désastreux pour la marque, cela n’a peut-être pas d’importance. Selon le PDG de Sony, Kenichiro Yoshida, l’activité des smartphones de l’entreprise est indispensable.

«Nous considérons les smartphones comme du matériel de divertissement et un composant nécessaire pour rendre notre marque de matériel durable», a déclaré Yoshida. «Les jeunes générations ne regardent plus la télévision. Leur premier point de contact est un smartphone. »

Dans cet esprit, Sony ne cessera probablement pas de fabriquer des smartphones de si tôt. S’il veut vraiment vendre ces téléphones, il doit changer ses tactiques.

Les gens ont besoin de connaître les téléphones

Le fait que ma petite amie ne savait même pas que les smartphones Sony existent est une mauvaise nouvelle. Bien sûr, elle ne pourrait probablement pas vous dire le nom du dernier téléphone Samsung Galaxy ou quand le prochain smartphone LG sortira. De même pour Motorola, Google ou même Apple. Cependant, elle connaît ces entreprises faire les smartphones.

C’est une chose d’être une équipe marketing pour une entreprise et d’essayer de comprendre comment informer les consommateurs sur un produit particulier, mais pouvez-vous imaginer essayer de comprendre comment faire savoir aux consommateurs que vous fabriquez même un produit? C’est la position de Sony en ce moment de mon point de vue.

Bien que cela semble intimidant, ce n’est pas une tâche impossible. De toute évidence, les campagnes de marketing coûtent beaucoup d’argent et Sony devra trouver comment payer. Mais s’il veut maintenir à flot sa division des smartphones, c’est un investissement qu’il devra faire.

Bien sûr, cela nous amène à la prochaine chose que Sony doit faire, à savoir ce qui différencie les smartphones Sony des autres marques, puis à pousser ces aspects dans sa commercialisation. Il y a en fait pas mal de choix, comme les beaux écrans 4K sur ses produits phares, les excellentes capacités audio ou même le langage de conception minimaliste unique des téléphones. Cela pourrait même être aussi simple que «Voici le Sony Xperia 1 II. Il est beau, puissant et possède une prise casque. ” Je veux dire, pour de nombreux utilisateurs d’Android, c’est un argument solide.

L’essentiel, c’est que les smartphones Sony ne vont pas se vendre. Malheureusement, même si Sony fait un effort concerté pour commercialiser correctement ses appareils, il y aurait encore un autre obstacle à surmonter, ce qui rend les téléphones faciles à acheter.

Où sont les partenariats avec les opérateurs, Sony?

Ici aux États-Unis, la grande majorité des acheteurs de smartphones suivent deux étapes lors de l’achat d’un nouveau téléphone. La première étape consiste à entrer dans leur magasin de transporteur local et la deuxième étape consiste à acheter le téléphone que l’employé leur dit d’acheter.

Sans hyperbole, c’est ainsi que de 85 à 90% des acheteurs de smartphones américains obtiennent un nouveau téléphone. Étant donné que Sony n’a aucun partenariat avec l’un des quatre principaux opérateurs sans fil, il y a 0% de chances que ces acheteurs repartent avec les smartphones Sony entre leurs mains.

D’autres marques de smartphones en difficulté telles que LG et Motorola ont des partenariats avec des opérateurs. Même OnePlus, une marque qui a un peu plus de six ans, a quelques partenariats avec des opérateurs. Ces marques savent que si vous voulez vendre vos téléphones aux États-Unis, vous devez avoir une présence dans les magasins des opérateurs.

Certes, les États-Unis ne sont pas le monde. Les smartphones Sony se vendent toujours dans le monde entier. Mais, encore une fois, il y a des gens ici qui ne savent même pas que les smartphones Sony existent, et quelle meilleure façon de leur faire savoir qu’un partenariat avec au moins un grand opérateur américain?

Après tout, même le téléphone le mieux conçu jamais combiné à une excellente campagne de marketing ne fonctionnerait pas si les gens ne pouvaient pas facilement acheter le téléphone.

Il n’est pas trop tard pour les smartphones Sony

D’une certaine manière, Sony part presque de zéro. Sa division des smartphones est en si mauvais état qu’il serait probablement préférable pour elle de considérer les smartphones Sony comme une nouvelle marque qui vient de frapper le marché, mais avec le bénéfice d’une énorme société qui la soutient financièrement. C’est ce que OnePlus, Realme et Poco ont fait, et ces entreprises prospèrent.

Sony a tout ce qu’il faut pour réussir. Ses téléphones ont fière allure et fonctionnent bien. Bien sûr, leur prix est trop élevé et l’histoire de l’entreprise de suivre les mises à jour Android est au mieux inégale, mais c’est un tout autre article. Le fait est qu’il n’est pas trop tard pour les smartphones Sony – la société pourrait inverser la tendance.

La question demeure de savoir si Sony a les moyens de le faire. J’espère que oui, car plus il y a de concurrence dans l’industrie des smartphones, mieux c’est.