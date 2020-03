Les sociétés financières dévoilent 425 Go de données dans une base de données non sécurisée

Un récent rapport montre qu’une base de données aurait été connectée aux sociétés financières Advantage Capital Funding et Argus Capital Funding, bien que les chercheurs pensent qu’il s’agit de la même société. La base de données a été utilisée pour l’application «MCA Wizard» (aujourd’hui disparue) pour fournir aux entreprises des avances de fonds aux commerçants.

Points clés à retenir

Trouvé sur Amazon Web Services en décembre 2019, il n’était en aucune façon sécurisé, comme avec le cryptage ou un nom d’utilisateur et un mot de passe.

Les chercheurs ont tenté de contacter les deux sociétés mais n’ont pas pu le faire. Ils ont ensuite contacté AWS et la base de données a été fermée.

Les personnes les plus susceptibles d’être touchées sont les clients, les clients, les sous-traitants, les employés et les partenaires d’Advantage et d’Argus.

Plus de 500 000 enregistrements ont été exposés, avec des données telles que des rapports de crédit, des relevés bancaires, des contrats, des documents juridiques, des permis de conduire et bien plus encore.

On ne sait pas comment cette violation affectera la plupart des gens. La plupart des données provenaient d’associés de ces sociétés, mais au moins une analyse du permis de conduire provenait d’une personne sans association connue.

