Les solides ventes d’iPad de 10,2 pouces ont étendu la position de leader mondial d’Apple, selon IDC

Apple a augmenté sa part de marché mondiale des tablettes de 6,4% au quatrième trimestre 2019, grâce à la forte demande pour son nouvel iPad de 10,2 pouces, selon les dernières données compilées par le cabinet d’études IDC.

Apple iPad 10,2 pouces (deuxième à partir de la droite) à partir de 329 $

Selon l’IDC, l’iPad de septième génération d’Apple, introduit en septembre 2019 en tant que tablette d’entrée de gamme abordable pour les consommateurs et les établissements d’enseignement, a représenté 65% des 15,9 millions d’envois d’iPad au cours des trois mois se terminant en décembre.

Les performances de l’iPad de 10,2 pouces ont aidé la société à accroître sa part de marché mondiale des tablettes au cours du trimestre de vacances à 36,5%, contre 29,6% au même trimestre de l’année précédente. La croissance annuelle des tablettes d’Apple a augmenté de 22,7% par rapport aux 12,9 millions de livraisons du quatrième trimestre 2018.

Les statistiques annuelles d’IDC racontent une histoire similaire, Apple occupant 34,6% du marché des tablettes 2019 avec des expéditions de 49,9 millions d’iPad, en hausse de 15,2% par rapport à 29,6% sur 43,3 millions d’unités expédiées en 2018.

La croissance d’Apple est survenue malgré une période au cours de laquelle le marché mondial des tablettes a baissé de 0,6% sur un an au cours du quatrième trimestre de 2019, les expéditions mondiales étant tombées à 43,5 millions d’unités. Pour toute l’année, le marché des tablettes a reculé de 1,5% sur un an, les expéditions mondiales totalisant 144 millions d’unités, selon IDC.

Samsung a repris la deuxième position derrière Apple, malgré une nouvelle baisse des expéditions d’une année à l’autre. La société a expédié 7 millions d’unités au cours du trimestre, mais malgré la croissance de son portefeuille détachable, la société n’a pas pu compenser la baisse de ses tablettes en ardoise.

Huawei et Amazon sont arrivés troisième et quatrième, expédiant respectivement 4 millions et 3,3 millions d’unités. Huawei a connu une baisse de 2,8% de sa croissance d’une année à l’autre, tandis qu’Amazon a chuté de 29% au cours de la même période. Cependant, Amazon a été la seule autre marque en dehors d’Apple à connaître une croissance pour toute l’année (9,9%).

Lenovo était l’autre marque dans le top 5 qui a enregistré une croissance d’une année à l’autre des expéditions du trimestre des fêtes. Sa part a légèrement augmenté, passant de 5,3% au 4T18 à 5,8% au 4T19. La croissance de Lenovo a diminué de 4,2% pour l’année.

L’analyste respecté d’Apple, Ming-Chi Kuo, pense que la prochaine mise à jour de l’iPad Pro aura lieu au cours du premier semestre de 2020. Apple prévoit de publier un modèle de nouvelle génération avec Face ID amélioré et un temps de vol orienté vers l’arrière Système de caméra (ToF) qui permettrait de capturer des modèles 3D à l’aide du ‌iPad Pro‌ puis de les éditer avec l’Apple Pencil pour une “toute nouvelle expérience de productivité”.

