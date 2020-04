Les solutions d’aspirateur intelligentes de Roborock ont ​​évolué pour apporter leur puissance sans fil directement à votre main (Sponsorisé)

Cette histoire a été initialement publiée le 2020/04/13

La technologie a révolutionné tant d’aspects différents de la vie quotidienne, de la banque aux affaires en passant par le nettoyage de votre maison. Si vous passez toujours l’aspirateur avec une monstruosité lourde et chargée de cordon des mains, votre maison n’est peut-être pas aussi propre que vous le pensez. Votre maison mérite un aspirateur intelligent haut de gamme avec l’intelligence et la puissance pour ne laisser aucune saleté derrière – ce dont il a besoin est Roborock.

Qui est Roborock?

Beijing Roborock Technology Co., Ltd., plus communément appelée Roborock, a été fondée par le PDG Richard Chang en 2014 dans le cadre de la chaîne écologique Xiaomi. Richard travaillait aux États-Unis au moment où la scène du robot aspirateur commençait à décoller. Intéressé, Richard a acheté un aspirateur robotique, un autre et un autre. Après avoir investi dans 20 modèles différents, aucun d’entre eux n’a satisfait ses besoins de consommateur ou d’entrepreneur. Il savait qu’il pouvait faire mieux, alors Roborock est né.

L’équipe de la société est issue de certaines des marques les plus importantes de l’industrie technologique, notamment Microsoft, DJI, Foxconn, Huawei et Baidu. Dirigé par des ingénieurs, des concepteurs, des scientifiques et des experts en fabrication internes, Roborock a lancé son premier produit en 2016, l’aspirateur robotique Mi Home, qui est depuis devenu le robot nettoyeur le plus vendu en Chine. Aujourd’hui, Roborock vend une gamme d’aspirateurs robotiques et de solutions de nettoyage sans fil à des clients du monde entier.

Fabriqué sans compromis

La fabrication de produits haut de gamme n’est qu’une fraction de l’histoire de cette marque. Roborock est régi par un ensemble inébranlable de valeurs qui guident leurs opérations quotidiennes. Par exemple, ils promettent que chaque aspirateur qu’ils fabriquent est conçu sans gadgets ou comprend des éléments qui pourraient entraver la fonctionnalité.

Dévouement à la satisfaction du client

En ce qui concerne ces clients, la grande majorité d’entre eux adorent leurs aspirateurs Roborock. En fait, la gamme de produits Roborock affiche une note moyenne de 4,4 / 5 étoiles sur plus de 6000 avis sur Amazon. Alors que chaque propriétaire loue son aspirateur Roborock de différentes manières, la plupart conviennent que la succion supérieure des produits, les capacités de nettoyage exquises et la technologie de cartographie Lidar intelligente font de la gamme d’aspirateurs robotiques de la société un incontournable.

Découvrez l’aspirateur balai sans fil Roborock H6

Si vous n’êtes pas sûr de laisser un aspirateur robotique en vrac dans votre maison, ou si vous préférez ajouter un aspirateur de style plus conventionnel à votre configuration actuelle, Roborock vous a également couvert ici. Le Roborock H6 est le premier aspirateur balai sans fil au monde à utiliser une batterie lithium-ion polymère. Il dispose d’un puissant moteur sans balais de 420 W, d’une aspiration de nettoyage en profondeur allant jusqu’à 150 AW et d’un système de filtration de l’air à 5 étages de 0,3 micron, le tout dans une conception de 3 livres.

Le Roborock H6 est livré avec une gamme d’accessoires pour vous aider à faire le travail. Le plus remarquable est sa brosse à tapis antistatique en fibre de carbone qui peut tourner à un peu moins de 4000 tr / min, donnant à votre tapis le nettoyage en profondeur qu’il mérite, ainsi que la brosse à plancher souple à 1100 tr / min qui élimine doucement la saleté des planchers de bois franc. Dans la boîte, vous trouverez également un tube flexible, un suceur plat, une mini brosse motorisée et une brosse à épousseter pour conquérir la saleté partout où elle peut errer dans votre maison.

Le châssis léger et le design portable du Roborock H6 le rendent simple à utiliser, que vous ramassiez la saleté d’un tapis, que vous nettoyiez les crevasses difficiles à atteindre dans votre placard ou que vous le souleviez au-dessus de votre tête pour balayer le plafond.

L’aspirateur-balai sans fil Roborock H6 devrait être disponible aux États-Unis début mai. Pour en savoir plus sur ce nouveau produit, consultez la page Web officielle ici.

Offre spéciale sur le Roborock S5 Max

C’est également un moment fantastique pour acheter l’un des nouveaux membres de la gamme d’aspirateurs robotisés Roborock. Le S5 Max offre des capacités de nettoyage automatisé sans faille pour vos planchers de bois franc, de carreaux et de pierre, ainsi que des zones virtuelles sans vadrouille pour garder le vide loin des surfaces recouvertes de moquette. Équipé d’un réservoir d’eau massif de 290 ml, le S5 Max peut nettoyer un appartement de 700 pieds carrés plus de 3 fois ou une maison de 2 600 pieds carrés en un seul balayage.

Mieux encore, vous pouvez économiser 50 $ sur un Roborock S5 Max tout au long du mois d’avril lorsque vous commandez chez Walmart.

Pour découvrir la gamme complète d’aspirateurs robotiques de Roborock, rendez-vous sur leur page produit ici.

