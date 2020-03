Les spécifications complètes des Huawei P40 et P40 Pro fuient un jour avant la révélation officielle

WinFuture

Nous avons eu un flux constant de fuites et de rumeurs sur la série Huawei P40, mais la société chinoise cherchera à officialiser les choses demain (26 mars). Cependant, une fuite majeure a mis à nu la fiche technique du Huawei P40 et P40 Pro.

Le journaliste fiable Roland Quandt a publié une liste complète des spécifications P40 et P40 Pro sur WinFuture, couvrant tout, des caméras à la capacité de la batterie et au chargement.

Nous nous attendions déjà au chipset Kirin 990, mais Quandt dit que la firme offrira des modèles LTE sur certains marchés. Cependant, il précise que Huawei ne proposera que des appareils compatibles 5G en Europe. En passant à la RAM, nous pouvons apparemment nous attendre à 8 Go de RAM pour les modèles standard et Pro.

Sinon, le Huawei P40 standard devrait offrir 128 Go de stockage, tandis que la variante Pro aurait des versions de 128 Go ou 256 Go. Il est également intéressant de noter que Huawei offrirait une prise en charge du stockage NanoMemory 2, une mise à niveau par rapport à sa norme NM propriétaire. Malheureusement, on ne sait pas si vos anciennes cartes fonctionneront avec la nouvelle norme.

Détails sur l’appareil photo de la série Huawei P40 et plus

Les deux téléphones sont conçus pour offrir un appareil photo principal 50MP RYYB f / 1.9 avec autofocus «Octa Phase Detection», regroupement de pixels et un «XD Fusion Engine» pour une meilleure qualité d’image. Les deux appareils offriraient également une caméra selfie 32MP, bien que WinFuture indique que l’appareil Pro intègre également un capteur infrarouge pour le déverrouillage du visage et les effets de profondeur.

Mis à part l’appareil photo principal de 50 mégapixels, les deux téléphones contiennent apparemment différentes configurations de caméra arrière. Le P40 Pro est sur le point d’offrir un appareil photo ultra-large 40MP, un téléobjectif SuperSensing 12MP et un capteur ToF 3D. Pendant ce temps, le P40 a une configuration plus modeste, avec un appareil photo ultra-large 16MP et un tireur téléobjectif 8MP (aucun mot sur son facteur de zoom).

Les deux téléphones semblent également différer en ce qui concerne les détails de l’affichage, le P40 Pro étant conçu pour offrir un écran OLED incurvé de 6,58 pouces, 2640 x 1200 avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le modèle vanille est prêt à offrir un écran OLED plat de 6,1 pouces, 2 340 x 1 080, sans taux de rafraîchissement répertorié.

Les appareils Pro de Huawei sont également connus pour leur endurance, mais il semble que le P40 Pro offre les mêmes détails clés que son prédécesseur. Cela signifie une batterie de 4200 mAh avec une charge filaire et une charge sans fil de 40 W (il n’y a pas de mot sur la vitesse).

Le P40 standard est conçu pour produire une batterie de 3800 mAh avec une charge filaire de 22,5 W et aucune charge sans fil. L’absence de charge sans fil n’est pas une surprise, mais il serait décevant si Huawei n’améliorait pas les vitesses de charge pour le modèle de base. Après tout, Huawei a utilisé au moins 22,5 W de charge pour ses produits phares de base depuis le Huawei Mate 9 de 2016. La capacité de la batterie n’est également qu’une amélioration mineure par rapport à la vanille P30.

D’autres détails notables rapportés par WinFuture incluent un indice IP68 pour la variante Pro, IP53 pour le modèle standard, NFC, capteur d’empreintes digitales à l’écran et Android 10 avec EMUI 10.0.0.1 (pas de services Google ici).

Quandt et le point de vente affirment que le P40 standard coûtera 799 € (~ 864 $) en Allemagne, tandis que le P40 Pro serait disponible pour 999 € (~ 1.080 $). Cela correspondrait aux tarifs Huawei P30 et P30 Pro respectivement.

Ces spécifications signalées sont-elles suffisantes pour vous donner envie d’acheter la série P40? Donnez-nous votre avis ci-dessous.