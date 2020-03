Les spécifications complètes des OnePlus 8 et 8 Pro révélées dans une nouvelle fuite

OnePlus devrait terminer ses prochains téléphones phares le mois prochain. Comme l’a confirmé le PDG de l’entreprise, Pete Lau, au début du mois, les OnePlus 8 et 8 Pro seront compatibles 5G. Alors que OnePlus n’a pas encore révélé de date de lancement pour la série OnePlus 8, les fiches techniques des deux téléphones ont maintenant fait surface, gracieuseté du leaker fiable Ishan Agarwal.

Exclusif: ils arrivent! Voici la liste complète des spécifications du # OnePlus8 & 8 Pro. On dirait que # OnePlus8Pro va être une bête avec un écran QHD + de 6,78 “120 Hz et une configuration de caméra 48 + 48 + 8 + 5MP. Aura également une charge sans fil de 30 W et un indice de protection IP68. Je suis tellement excité! # OnePlus8Series pic.twitter.com/ j1AAo19q4J

– Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 25 mars 2020

Le OnePlus 8 standard comportera apparemment un écran FHD + de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une découpe perforée abritant une caméra selfie 16MP. Comme déjà confirmé par la société, le téléphone phare sera alimenté par un chipset Snapdragon 865, couplé avec jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR4X et 256 Go de stockage UFS 3.0. Dans le département de la caméra, OnePlus 8 est conçu pour avoir une configuration à triple caméra à l’arrière, avec un capteur principal de 48 MP.

Si la fiche technique divulguée est complètement précise, il semble que le OnePlus 8 sera en fait assez similaire au OnePlus 7T de l’an dernier dans un certain nombre de domaines. En termes d’autonomie, le OnePlus 8 pourrait être une solide mise à niveau par rapport au OnePlus 7T. Selon Agarwal, le téléphone aura une batterie de 4 300 mAh avec une charge rapide Warp Charge 30T.

Le OnePlus 8 Pro, d’autre part, devrait être une mise à niveau impressionnante par rapport au OnePlus 7T Pro actuel. Comme le OnePlus 8 standard, il sera alimenté par un chipset Snapdragon 865 et sera livré avec jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.0. Le téléphone phare arborera un plus grand écran QHD + AMOLED de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

À l’arrière, une configuration à quatre caméras avec un capteur principal de 48 MP. La fiche technique divulguée prétend également que le téléphone aura une batterie de 4 510 mAh avec une charge filaire et sans fil de 30 W, une résistance à l’eau IP68 et une caméra selfie 16 MP.