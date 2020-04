Les spécifications de l’iPhone SE incluent une batterie de 1821 mAh et 3 Go de RAM, selon la liste des opérateurs chinois

Les spécifications de batterie et de RAM probablement précises pour le nouvel iPhone SE ont fait surface ce matin dans une fiche technique de Telecom chinois (via IndiaShopps).

Apple a annoncé hier la nouvelle génération d’iPhone SE, vantant son écran de 4,7 pouces, le bouton Touch ID Home, la puce A13 Bionic, la recharge sans fil et le prix de départ de 399 $.

Cependant, de manière typique, Apple n’a pas divulgué la capacité de la batterie ou la RAM du nouveau téléphone. Les démontages de l’appareil devraient révéler ces détails dans les prochains jours, mais d’ici là, nous devons faire confiance à l’exactitude des listes de transporteurs.

L’inscription de China Telecom affirme que le nouveau ‌iPhone‌ SE dispose de 3 Go de RAM. À titre de comparaison, la série iPhone 11 dispose de 4 Go de RAM, suggérant qu’Apple a mis moins de mémoire dans le ‌iPhone‌ SE pour répondre aux exigences plus faibles de sa caméra à objectif unique et d’autres capacités matérielles.

Selon la liste, le nouveau ‌iPhone‌ SE a la même capacité de batterie de 1 821 mAh que le ‌iPhone‌ 8, qu’il a effectivement remplacé dans la gamme Apple. Étant donné qu’Apple dit que le ‌iPhone‌ SE dure “à peu près aussi longtemps que le ‌iPhone‌ 8”, ce nombre semble également correct.

Apple revendique jusqu’à 13 heures de lecture vidéo et jusqu’à 8 heures de streaming vidéo sur une seule charge de son nouveau ‌iPhone‌ SE. En comparaison, la batterie du ‌iPhone 11‌ offre 17 heures de lecture vidéo et jusqu’à 10 heures de streaming.

Le ‌iPhone‌ SE est disponible en noir, blanc et ROUGE (PRODUIT), et le prix commence à 399 $ aux États-Unis avec 64 Go de stockage, avec des options de 128 Go et 256 Go disponibles pour 449 $ et 549 $ respectivement. Il sera disponible en précommande à partir de 5 h, heure du Pacifique, le vendredi 17 avril. L’appareil sera également disponible à l’achat chez certains revendeurs et opérateurs agréés Apple à partir du vendredi 24 avril aux États-Unis et dans plus de 40 autres pays. et régions.

(Merci, Mitul!)

