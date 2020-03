Les spécifications et les prix de la série Huawei P40 fuient un jour avant le lancement

Une fuite récente avait révélé que le prochain Huawei P40 Pro offrira un “SuperSensing Zoom” 50X et supportera des vitesses de charge sans fil de 40W. Juste un jour avant le lancement des téléphones de la série Huawei P40, la fiche technique complète des téléphones à venir a maintenant été divulguée, gracieuseté de WinFuture.de.

Comme prévu, les P40 et P40 Pro seront alimentés par le chipset Kirin 990 de HiSilicon et offriront une connectivité 5G en Europe. Sur certains autres marchés, cependant, WinFuture affirme que Huawei ne vendra que des versions LTE des deux téléphones.

Le Huawei P40 standard arborera apparemment un écran OLED plat de 6,1 pouces avec une résolution Full HD + et une découpe perforée en forme de pilule abritant une caméra selfie 32MP. Il sera disponible en une seule version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. À l’arrière, le Huawei P40 aura une matrice à trois caméras comprenant un capteur principal de 50 MP, un ultra-large de 16 MP et un téléobjectif de 8 MP avec OIS. Garder les lumières allumées sera une batterie de 3800 mAh avec une charge rapide de 22,5 W. Il comprendra également un capteur d’empreintes digitales intégré, une résistance aux éclaboussures NFC et IP53.

Meilleurs sites Web d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, etc.

Le P40 Pro de Huawei, d’autre part, aura un écran OLED incurvé plus grand de 6,58 pouces avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La découpe de perforation en forme de pilule dans le coin supérieur gauche de l’écran du téléphone abriterait une caméra selfie 32MP et un capteur IR pour la reconnaissance faciale 3D. À l’arrière du téléphone, une configuration à quatre caméras comprend un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif ultra-large de 40 mégapixels de 12 mégapixels et un capteur 3D ToF.

Le P40 Pro aurait également une batterie de 4200 mAh avec une charge filaire de 40 W, une résistance à l’eau IP68, 8 Go de RAM, jusqu’à 256 Go de stockage interne et un support de charge sans fil. Les deux téléphones de la série P40 seront lancés avec EMUI 10 basé sur Android 10 prêt à l’emploi. Tout comme d’autres téléphones Huawei récemment lancés, cependant, ils ne seront pas livrés avec des applications ou des services Google.

En ce qui concerne les prix, WinFuture affirme que le P40 standard coûtera 799 € (864 $) en Allemagne, tandis que le modèle Pro coûtera 999 € (1080 $).