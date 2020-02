Les startups en prennent note – Voici pourquoi utiliser un créateur de logo pour votre prochaine marque?

Les fabricants de logos ne sont pas un nouveau concept. La première fois que j’en ai utilisé un pour jouer avec certains modèles, c’était en 2004. Le processus était difficile, frustrant et les résultats étaient décevants pour le dire poliment. Inutile de dire que j’ai abandonné l’idée d’utiliser une application en ligne pour concevoir un logo.

Avance rapide jusqu’en 2020 et les choses ont considérablement changé. Les applications de conception en ligne sont devenues des outils faciles à utiliser qui produisent des conceptions de qualité. Il existe un certain nombre d’outils de qualité, mais mon préféré est le créateur de logo GraphicSprings. Ils offrent plus de 5000 graphiques de logo et utilisent l’IA pour offrir différentes mises en page, combinaisons de couleurs et aperçus.

Voici 4 raisons pour lesquelles vous devriez utiliser un créateur de logo pour votre prochain projet de marque.

Sélection

Le plus grand avantage de l’utilisation d’un créateur de logo est que vous pouvez jouer avec des milliers de modèles. Si vous embauchez une entreprise de conception graphique, vous obtiendrez 5 concepts si vous avez de la chance. Pouvoir choisir parmi des milliers de graphiques vous permet de trouver un design qui convient parfaitement à votre entreprise. Voici une maquette que j’ai créée en moins de 2 minutes à l’aide de GraphicSprings:

Coût

Le démarrage de toute nouvelle entreprise est coûteux et prend du temps. Pour rendre les choses encore plus difficiles, la plupart des entrepreneurs en démarrage sont fauchés et bootstrap. Cela signifie que vous devez étirer votre budget lors de la création de votre entreprise. Des plates-formes comme UpWork vous donnent la possibilité d’embaucher un designer indépendant moins cher que jamais, mais lorsque vous commencez, même 200 $ pour un logo peuvent être trop. Les fabricants de logos ont des prix à partir de 19 $, ce qui est à peu près aussi abordable que possible.

Tourner autour

Nous savons tous que le temps, c’est de l’argent, et si vous êtes au tout début de la création d’une entreprise, il est peu probable que vous souhaitiez passer des semaines à attendre des révisions de conception et à rencontrer des designers. C’est une bonne idée de prendre votre temps lors de la création d’un logo, mais les créateurs de logo vous permettent d’avoir une nouvelle marque prête à fonctionner en moins de 3 minutes. C’est rapide!

Dernières pensées

Les fabricants de logos se sont considérablement améliorés au cours des dix dernières années, mais cela ne signifie pas que ces outils remplacent un véritable graphiste. Le logo n’est que le début de votre marque. Une fois que votre entreprise se développe, l’embauche d’un designer pour vous aider avec la stratégie globale de marque est une bonne idée. Ils peuvent vous aider à développer votre marque en une présence complète qui transmet un message qui parle à votre public.