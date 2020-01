Les stores intelligents Ikea frappés par des “ problèmes techniques ” avec le support HomeKit

Les stores intelligents Ikea connaissent des «problèmes techniques» avec le support HomeKit qui est arrivé aux États-Unis il y a à peine quinze jours…

Contexte

La prise en charge d’Ikea ​​HomeKit n’a pas été exactement la plus douce des manèges avec des ampoules ou des stores.

Ikea a lancé ses propres ampoules intelligentes pour la première fois en mai 2017, promettant alors qu’elles bénéficieraient de l’assistance HomeKit d’ici l’été. Cela ne s’est pas produit, et l’entreprise l’a ensuite promis pour l’automne. Il est finalement arrivé en novembre.

Les choses étaient encore pires avec ses stores intelligents. Ikea a annoncé pour la première fois les stores à prix abordable en septembre 2018, avec un prix approximatif révélé en novembre de la même année. En janvier 2019, on nous a annoncé leur lancement en février en Europe et en avril aux États-Unis, avec le soutien de HomeKit. Ni l’un ni l’autre n’est arrivé.

En juin 2019, Ikea a annoncé que le produit serait lancé en août. Cela s’est produit, mais pas le support HomeKit promis. En octobre, Ikea a déclaré que cela serait ajouté d’ici la fin de l’année et en décembre que ce serait 2020.

HomeKit a finalement commencé à se déployer aux États-Unis ce mois-ci, avec une pratique précoce lui donnant le coup de pouce.

Les stores intelligents IKEA peuvent également s’intégrer aux scènes et automatisations HomeKit. Par exemple, vous pouvez ouvrir et fermer automatiquement les stores au lever et au coucher du soleil tous les jours. En intégrant les stores IKEA aux scènes HomeKit, vous pouvez les faire fermer automatiquement pendant une scène de «soirée cinéma», par exemple.

Dans l’ensemble, HomeKit Authroity fait l’éloge de l’intégration des stores intelligents d’IKEA à HomeKit et déclare que les performances avec l’application Home sont bien meilleures qu’avec l’application Home Smart d’IKEA pour iOS. Vous pouvez lire l’intégralité du post pratique ici. Zone de stores intelligents IKEA disponible avec une disponibilité limitée dans les magasins de détail.

Derniers stores intelligents Ikea

Cependant, il semble que les problèmes persistent. Lorsqu’un propriétaire britannique a demandé à Ikea pourquoi le support HomeKit n’avait pas été ajouté au Royaume-Uni, la société a déclaré que cela était dû à des «problèmes techniques» avec le déploiement américain.

Bonjour, en raison de certains problèmes techniques liés à la dernière mise à jour lancée aux États-Unis, nous avons dû retarder le déploiement de cette mise à jour au sein de l’UE jusqu’à ce que ces problèmes soient résolus. Nous n’avons actuellement pas de date pour cela, mais notre équipe y travaille. Merci, Jamie

– IKEA UK Support (@IKEAUKSupport) 15 janvier 2020

Aucun détail n’a été fourni sur la nature du problème et la société n’est pas en mesure de dire quand il sera résolu.

Si vous avez des stores intelligents Ikea, avez-vous rencontré des problèmes avec leur contrôle via Siri ou dans l’application Home? Merci de nous le faire savoir dans les commentaires.

