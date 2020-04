Les survivants du coronavirus sont à nouveau positifs et présentent des symptômes – .

Un nombre croissant de survivants au COVID-19 ont de nouveau été testés positifs pour le nouveau coronavirus en Corée du Sud.

Le nombre de cas de coronavirus rechute plus que doublé en une semaine dans le pays.

Un nombre croissant de patients atteints de coronavirus en rechute ont présenté des symptômes bénins et certains d’entre eux pourraient être contagieux.

L’un des nouveaux casse-tête des coronavirus que les scientifiques tentent toujours de comprendre concerne un phénomène inattendu qui a été observé dans de nombreux pays touchés par la pandémie. Certains patients COVID-19 qui ont été déclarés guéris après un test négatif deux fois en 24 heures finissent par rechuter, si c’est même la bonne façon de le décrire. Ils sont à nouveau positifs à un stade ultérieur, et il n’y a pas de réponse claire quant à la raison pour laquelle cela se produit. De plus, il n’est pas clair si ces patients sont contagieux et peuvent infecter d’autres, mais certains d’entre eux présentent de légers symptômes COVID-19 lors de la deuxième réinfection. Les données les plus récentes provenant de la Corée du Sud, un pays où l’épidémie locale de COVID-19 est sous contrôle, montrent un nombre croissant de personnes dont le test est positif une deuxième fois.

Les Centres coréens de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) ont déclaré vendredi avoir identifié 163 cas de patients dont le test était à nouveau positif après la guérison. Le nombre a plus que doublé en une semaine, rapporte NPR. 74 personnes ont de nouveau été testées positives le 9 avril, soit 2% des 7 829 personnes récupérées du pays.

Les patients qui ont rechuté sont maintenant isolés. Au moins 61 d’entre eux ont développé des symptômes bénins, ce qui complique le travail des responsables qui tentent d’expliquer l’affaire.

Le KCDC a déclaré que dans certains cas, le virus n’était pas en mesure de se répliquer de manière isolée. Les tests pourraient toujours détecter des traces du virus, mais s’il n’est pas viable, il ne peut pas se reproduire et le patient n’est pas contagieux. Mais si les gens présentent à nouveau des symptômes de COVID-19, alors le virus pourrait encore être vivant et pourrait être transmissible.

Le directeur général du KCDC, Jeong Eun-kyeong, a déclaré qu’il n’y avait pas de transmission secondaire connue par des cas de rechute depuis vendredi. Il a également déclaré qu’il est peu probable que les patients aient contracté le virus d’autres personnes infectées, car ils retestent positifs peu de temps après leur libération. Des cas de rechute ont été détectés après une moyenne de 13,5 jours après la guérison, l’intervalle le plus long signalé étant de 35 jours. L’âge et la répartition régionale des cas de rechute correspondent à ceux de l’ensemble des infections.

Les responsables du KCDC ont déclaré que le virus peut se réactiver à l’intérieur d’un patient récupéré. Si un patient n’a pas développé de réponse immunitaire robuste ou si le système immunitaire est affaibli, le niveau indétectable de concentration virale pourrait rebondir. Ils ont également déclaré que le virus pourrait rester dormant avant de se réactiver. Les conclusions du KCDC en Corée font déjà l’objet d’une enquête, a déclaré il y a quelques jours l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Avant la Corée, NPR a rapporté fin mars des cas de survivants chinois COVID-19 qui avaient fait une rechute et avaient été placés en isolement, y compris du personnel médical. “En ce qui concerne ceux qui ont retesté positif, la ligne officielle du parti est qu’ils ne se sont pas révélés infectieux”, a déclaré l’un des médecins à NPR. «Ce n’est pas la même chose que de dire qu’ils ne sont pas contagieux. S’ils ne sont vraiment pas infectieux, alors il ne serait pas nécessaire de les ramener à l’hôpital. »

Quelques semaines auparavant, des rapports de la Chine, de l’Italie, du Japon et de la Corée du Sud signalaient également la possibilité de tests positifs pour les patients. Un homme de 36 ans de Wuhan qui a survécu à l’infection est décédé le 2 mars, cinq jours après avoir été déclaré guéri. “Son diagnostic, selon les rapports des hôpitaux publiés dans les médias locaux avant leur censure, était une obstruction des voies respiratoires, une insuffisance respiratoire et COVID-19, le nom officiel de la maladie causée par le coronavirus”, a rapporté le Los Angeles Times.

Les problèmes liés aux tests peuvent être à blâmer pour certains patients. Il est possible que certains patients soient sortis après deux faux négatifs. Mais étant donné le nombre croissant de patients qui rechutent, il est improbable que tous aient eu deux faux négatifs. Après tout, les chercheurs surveillent de près les patients à travers le monde afin de comprendre la maladie.

Des études ont montré qu’un patient COVID-19 peut être infectieux jusqu’à huit jours après la disparition des symptômes, et le patient serait toujours positif pendant cette période. Le dossier est détenu par un patient chinois infectieux pendant 49 jours consécutifs après avoir contracté la maladie, même si les symptômes avaient disparu. Ces patients n’ont été libérés qu’après un test négatif deux fois.

