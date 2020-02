Les systèmes de santé s’opposent aux règles de partage des données médicales

Epic Systems et une soixantaine d’hôpitaux ont signé une lettre d’opposition aux règles qui permettraient aux patients d’obtenir et de partager plus facilement leurs données médicales (via CNBC).

Partager des données médicales

Des entreprises comme Apple, Google et Microsoft se sont jointes à une réunion avec la Carin Alliance pour découvrir comment faire adopter ces règles. Chacune de ces sociétés essaie d’entrer dans l’industrie des soins de santé avec des produits comme Apple Health Records. Mais Epic a des inquiétudes.

Bien que nous soutenions l’objectif du HHS de donner aux patients leurs données de santé et de réduire les coûts grâce à la loi sur les remèdes du 21e siècle, nous craignons que la proposition de règle d’ONC sur l’interopérabilité soit trop lourde pour notre système de santé et compromette la vie privée des patients. Plus précisément, la portée des données réglementées, le calendrier de mise en conformité et les coûts et pénalités importants nous rendront extrêmement difficiles à respecter.

Cependant, Epic n’est pas le seul grand système de santé, et certains des autres grands systèmes n’ont pas signé la lettre, et certains experts ont remarqué:

Leur absence représente un silence tonitruant », a déclaré David Brailer, le premier coordonnateur national des technologies de l’information sur la santé, nommé par George W. Bush. «De nombreux systèmes de santé discutent tranquillement de la manière dont l’accès aux données et la fluidité des données leur profitent à long terme.

