Les tactiques douteuses de Google contre Amazon dans l’espace Smart TV

Google interdit aux fabricants de téléphones participants de libérer des appareils avec des versions fourchues d’Android. Mais il est maintenant apparu que le géant de la recherche bloque apparemment Amazon Fire TV de la même manière en ce qui concerne le secteur de la télévision.

Plusieurs sources ont déclaré à Protocol que toute entreprise souhaitant concéder sous licence Android TV et les applications Google pour ses téléviseurs intelligents n’est pas autorisée à fabriquer des appareils utilisant des versions Android fourchues. Et la plate-forme Fire TV d’Amazon est en effet une fourchette Android. Le non-respect de ce terme mandaté par Google signifie qu’une entreprise peut perdre l’accès au Play Store et aux autres services Google pour ses appareils.

“Ils ne peuvent pas faire Android TV et Fire TV simultanément”, a déclaré un employé senior anonyme d’un célèbre fabricant de téléviseurs.

Fighting Fire TV avec le feu

Nous pensons que Google suit une voie similaire à celle des fabricants de smartphones, en exigeant que les fabricants de téléviseurs acceptent l’engagement de compatibilité Android. Les fabricants doivent accepter cet engagement – qui établit prétendument des normes de compatibilité des appareils et des applications – afin d’avoir accès aux applications et services Android TV de Google. Mais l’accord ne permet pas à ces marques de sortir des appareils avec des versions fourchues d’Android, comme Fire TV.

Chose intéressante, deux sources ont déclaré à Protocol que l’accord s’étend sur les catégories d’appareils. Les fabricants de smartphones qui signent cet accord ne peuvent pas non plus lancer un produit Fire TV. Et les fabricants de téléviseurs qui signent cet accord ne peuvent pas publier une version bifurquée d’Android sur un appareil mobile.

Mais les termes de l’engagement de compatibilité Android pour les fabricants de téléphones ont entraîné une amende de 4,3 milliards d’euros (~ 5 milliards de dollars) par la Commission européenne. L’amende est survenue après que la commission eut constaté que Google avait imposé des restrictions «illégales» aux fabricants. Plus précisément, il était problématique que Google oblige les OEM à préinstaller Google Search et Chrome, et que le géant de la recherche empêche les marques de téléphones de vendre des appareils exécutant des versions Android fourchues.

En d’autres termes, il est difficile d’imaginer que la Commission européenne ne se méprendrait pas sur ce dernier développement. D’une part, vous pouvez comprendre que Google souhaite établir des normes pour les fabricants. Là encore, il est clair que l’interdiction des fourches Android (même lorsqu’elles sont aussi radicalement différentes que Fire TV) semble être un moyen de repousser la concurrence dans cet espace.

