Les téléphones deviennent trop lourds. Ce téléphone en fibre de carbone offre une alternative.

Survivre sur le marché des smartphones, même en tant que nom établi avec des millions de dollars de soutien, n’est pas facile. C’est comme jouer à Minecraft en mode Survie avec quelques amis qui peuvent vous aider. Entrer sur le marché des smartphones en tant que nouveau joueur, c’est jouer à Minecraft sur Hardcore: toute erreur, et c’est fini.

Il n’est probablement pas nécessaire de vous rappeler, aimable lecteur, que les vénérables BlackBerry et Zero-hit-wonder Essential ont été tués au cours des dernières semaines.

Il est difficile de convaincre les gens d’acheter un smartphone haut de gamme qui n’est pas de marque Apple ou Samsung. Pourtant, les entreprises essaient.

Carbon Mobile

Entrez Carbon Mobile (à ne pas confondre avec Karbonn Mobiles, la marque de téléphone indienne), un fabricant de smartphones Android intrépide et flambant neuf, travaillant à la micro-échelle. Le premier téléphone de la société, basée à Berlin, est le Carbon 1 Mk II et, sans surprise, il est fabriqué à partir de fibre de carbone.

Le Carbon 1 Mk II a un seul but avec sa construction en fibre de carbone: le poids. C’est un appareil vraiment léger. À seulement 125 grammes et 6,3 mm d’épaisseur, le ramasser donne l’impression qu’il manque une sorte de composant clé, comme la batterie ou l’écran. Mais c’est une bonne chose. En comparaison, le nouveau Samsung Galaxy S20 Ultra fait 222g et l’iPhone 11 194g. Cette chose est mince et remarquablement légère.

La marque Mk II ici avec le Carbon 1 raconte une histoire, contrairement à la débâcle de Sony.

Contrairement au Sony Xperia 1 II, la marque «Mk II» ici avec le Carbon 1 tente de raconter une histoire. Le Mk 1 était le premier prototype, qui n’a jamais été produit en série. Lorsque Carbon Mobile a affiné son produit, il a réitéré le Mk II. Le Mk II est maintenant sur le point d’être prêt pour le marché, mais pas tout à fait Masse marché.

Carbon Mobile ne prétend pas que cela aura un impact gigantesque, du moins au début. C’est un produit de niche avoué, avec une disponibilité limitée et un prix qui en fait un produit pour les gadgets.

Est-ce que ça marchera? Jetons un œil au premier produit de l’entreprise.

Carbon 1 Mk II: Détails

Le Carbon 1 de 6,0 pouces dispose d’un écran AMOLED, d’un MediaTek P90 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, d’une double caméra arrière de 16 MP et d’une caméra frontale de 20 MP. Il y a une lunette en haut et en bas comme vous pouvez le voir. Ce n’est pas un combo ouvert front / menton, mais il est perceptible.

Le Carbon 1 Mk II contient une batterie de 3050 mAh, et ce corps en fibre de carbone s’enroule autour du dos, avec un capteur d’empreintes digitales sur le côté.

Il fonctionnera sous Android 10, et le système de caméra arrière et selfie a été réglé par une société spécialisée. (Carbon Mobile n’a pas pu préciser le nom de la société effectuant l’optimisation de la caméra, et nous ne testions pas le logiciel final pendant les travaux pratiques.)

L’écran du téléphone est protégé par Gorilla Glass 6, mais une nouvelle spécification de verre mince. Avec une épaisseur de 0,4 mm, il a été développé par Corning spécifiquement pour le Carbon 1. Corning a vu un défi qu’il aimait, selon Carbon Mobile. Le verre Gorilla Glass 6 standard se situe entre 0,6 mm et 0,8 mm sur la plupart des téléphones.

Le Carbon 1 présente également un design monocoque, et la société vise un score de 9 ou 10 sur l’échelle de fixabilité d’iFixit, avec des pièces de rechange et des guides de réparation à fournir. Ce n’est pas tout à fait modulaire, mais il est conçu pour être réparable – une nouvelle approche à l’époque de la plaque de verre scellée.

Le carbone 1 manque de grognement, en utilisant une puce MediaTek de spécification 2018, et une petite batterie signifie qu’il ne gagnera aucune course d’endurance.

Le Carbon 1 est mince en puissance. Aucune des spécifications ci-dessus ne fera exploser l’esprit de votre passionné de smartphone typique. Le MediaTek Helio P90 SoC est un peu 2018, plutôt que 2020. La petite batterie ne semble pas non plus gagner des courses d’endurance, pas que je veuille y jouer longtemps. La version Android 10 que nous avons vue était très légère, proche du stock.

Carbon Mobile sait que le téléphone est compétent sans être exceptionnel, et l’accent est vraiment mis sur les attributs de la fibre de carbone. Le matériau est notoirement difficile à travailler pour les petits objets, et les tolérances parfaites requises dans un smartphone sont difficiles à atteindre.

La fibre de carbone est également un excellent isolant, qui est essentiellement le pire de tous les choix pour un smartphone qui a besoin d’une réception radio. La société a résolu ce problème en utilisant la technologie HyRECM ou des matériaux composites radio-activés hybrides, un matériau avancé qui n’était pas utilisé auparavant dans les smartphones. Il a été déployé dans des zones clés pour les antennes afin de garantir une réception adéquate.

Fibre de carbone: “ extrêmement difficile ” à utiliser pour un certain nombre de fonctionnalités clés du smartphone.

Un autre facteur d’isolation est la dissipation thermique. Appelant le problème «extrêmement difficile», Carbon Mobile a travaillé pour utiliser d’autres matériaux dans l’appareil pour aider à éloigner la chaleur du processeur. Ces problèmes expliquent pourquoi d’autres fabricants ont peut-être expérimenté la fibre de carbone – y compris certains téléphones de niche qui comportaient le matériau comme revêtement – mais ne se sont jamais engagés à l’utiliser comme matériau de construction principal dans un téléphone.

La société a un œil sur les accessoires en fibre de carbone, y compris les écouteurs sans fil à la fin de 2020, un produit blanc Carbon 1 d’ici 2021, et plus encore.

C’est quoi comme le Carbon 1 Mk II?

J’ai eu quelques minutes à Berlin pour jouer avec les premiers prototypes du Carbon 1 Mk II, et la sensation de lumière est vraiment là. La légèreté sera le principal plat à emporter pour tout le monde, tandis que le profil mince le rend également très facile à empocher. Ce n’est pas tous les jours qu’une entreprise apporte une balance pour prouver que le poids de l’appareil est précis

La fibre de carbone est dure, mais elle n’est pas particulièrement élevée sur l’échelle de dureté Mohs, atteignant environ un 2. Cela signifie que mettre l’appareil dans votre poche avec des clés et des pièces de monnaie le rayera probablement. Carbon Mobile a expliqué avoir appliqué un nano-revêtement pour offrir une meilleure protection. Au moment de notre briefing, des tests de durée de vie étendus (y compris des tests de chute sévères) étaient en cours pour comprendre la résistance globale du cycle de vie. La finition semblait également facile à marquer avec de la graisse des mains et des doigts. Le logo à l’arrière s’illuminera d’une manière Razer-ish et pulsera pour les notifications.

Ironiquement, mon Dell XPS 15 a une finition en fibre de carbone, mais le sentiment est très différent.

Alors, tous les conflits de matériaux en valent-ils la peine pour le look en fibre de carbone et le poids léger? Il m’est facile de dire non, mais je ne suis pas le public cible.

Je préfère à la fois des technologies rentables et éprouvées pour mon argent. Mais pour les fans de gadgets qui cherchent à impressionner avec quelque chose de nouveau et avec un impact initial sur la terre en raison du poids et des spécifications, il atteint ces marques. J’ai l’impression que cet appareil pourrait être le début de quelque chose d’intéressant dans les produits de consommation. Alors que les écouteurs sans fil sont déjà légers, il se peut que les écouteurs en fibre de carbone promis par Carbon soient encore plus confortables et meilleurs dans l’oreille que le plastique.

Prix ​​et disponibilité: téléphone cher, swag pas cher?

Le Carbon 1 Mk II sera au prix de 799 €, ce qui signifie qu’il est à une prime énorme compte tenu des spécifications et de l’offre générale. Cependant, Carbon Mobile souligne qu’aucun des appareils comparables n’est fabriqué à partir de quelque chose d’aussi intéressant que la fibre de carbone. La fibre de carbone ne tenterait pas moi pour l’acheter, mais vous pouvez vous sentir différent, surtout si posséder quelque chose d’unique fait partie de votre butin.

En termes de disponibilité, il convient de mentionner que le Carbon 1 ne sera pas disponible aux États-Unis ou en Asie. Bien qu’il s’agisse d’énormes marchés, il est compréhensible qu’ils puissent être considérés comme trop difficiles à craquer pour une première tentative, du moins au début.

Au lieu de cela, Carbon vendra le Mk II au domicile de l’entreprise, en Allemagne, avec l’Autriche et la Suisse d’ici la fin du printemps ou de l’été. La société espère s’étendre à la Scandinavie et aux pays nordiques d’ici quelques mois et vendre aux Pays-Bas, en Belgique et au Moyen-Orient d’ici fin 2020 ou début 2021.

Nous examinerons de plus près le dernier appareil Carbon 1 Mk II au fur et à mesure que des unités d’examen seront disponibles.

Cette construction en fibre de carbone suscite-t-elle votre intérêt? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.