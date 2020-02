Les téléphones Google Pixel sur Android 11 reçoivent un nouveau raccourci Cartes et Pass

Les téléphones Google Pixel exécutant la dernière version d’Android 11 Developer Preview bénéficient désormais d’une nouvelle fonctionnalité, petite mais pratique. Appelé Cards & Passes, le nouveau raccourci vous permet d’accéder à Google Pay en appuyant sur un bouton.

Cards & Passes a été repéré pour la première fois dans la version bêta d’Android 10 et est déjà disponible pour les utilisateurs de Pixel à Singapour. Il vous permet de faire apparaître chaque carte ou passe stockée dans votre portefeuille Google Pay en appuyant sur le bouton d’alimentation.

Selon 9to5Google, la fonctionnalité est désormais largement disponible sur les téléphones Pixel avec Android 11. La publication note que le nouveau raccourci pourrait être déployé plus largement dans la suppression attendue de Google en mars. C’est une fonctionnalité trop petite pour être spécifique à une mise à jour du système d’exploitation, et la publication a récemment trouvé des preuves pointant son inclusion dans la prochaine fonctionnalité Pixel.

Comment utiliser les cartes et les passes sur Google Pixel

Pour afficher le menu Cartes et pass, vous devez d’abord activer l’option dans le menu Paramètres de votre téléphone Pixel.

Ouvert RéglagesRobinet Système> Gestes> Cartes et passesAppuyez sur le curseur pour activer / désactiver la fonction

Une fois que vous l’avez allumé, vous pourrez y accéder en appuyant sur le bouton d’alimentation et en le maintenant enfoncé. Glisser vers la droite sur le menu Cartes et pass affichera différents modes de paiement et passes. Si vous avez beaucoup de méthodes de paiement, vous pouvez appuyer sur Voir tout pour sélectionner l’option de paiement souhaitée.

Vous avez également le contrôle sur le fonctionnement de la fonction lorsque votre téléphone est verrouillé.

Ouvert RéglagesRobinet Confidentialité> Écran de verrouillagePour afficher les cartes et les laissez-passer lorsque votre téléphone est verrouillé, appuyez sur Afficher tout le contenu des notificationsPour afficher les cartes et les laissez-passer uniquement lorsque votre téléphone est déverrouillé, appuyez sur Afficher le contenu sensible uniquement lorsqu’il est déverrouillé

Comme nous l’avons déjà dit, Cards & Passes est actuellement limité aux téléphones Pixel exécutant l’aperçu de développement Android 11. Nous mettrons à jour cet article une fois qu’il sera plus largement diffusé auprès des utilisateurs réguliers de Pixel qui ne sont pas sur le dernier programme d’aperçu pour les développeurs.