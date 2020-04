Les téléphones OnePlus 8 rejoignent le club prenant en charge les objets et les animaux 3D dans la recherche Google

Cette histoire a été initialement publiée le 2020/04/08

3h09 PDT le 8 avril 2020 et dernière mise à jour 2020/04/15

12 h 44 PDTA le 15 avril 2020.

Il existe de nombreux objets 3D amusants comme des squelettes, des voitures, des planètes et des animaux que vous pouvez afficher dans la recherche Google, ce qui pourrait être parfait pour passer le temps pendant que vous et vos enfants êtes coincés à la maison. La technologie sous-jacente permettant cela est appelée Google Play Services for AR, anciennement ARCore. C’est un moteur qui alimente la plupart des jeux et applications sur Android qui utilisent des effets de réalité augmentée. Cependant, comme le cadre doit être réglé pour chaque appareil, Google doit régulièrement mettre à jour les services Play pour prendre en charge les nouveaux téléphones et tablettes. Depuis la dernière fois que nous avons couvert la bibliothèque, 42 autres appareils ont été ajoutés à la liste.

Sans plus tarder, voici tous les nouveaux téléphones et tablettes qui peuvent utiliser des applications et des jeux AR:

Infinix Mobile Note 7

LG G Pad 5 10.1 FHD

LG V60 ThinQ 5G

Motorola moto g⁷ play

Motorola moto g⁸

Motorola moto g⁸ play

Motorola moto g⁸ plus

Motorola moto g⁸ power

Motorola moto g⁸ power lite

Stylet Motorola Moto G

Motorola one hyper

Motorola one macro

Nokia 6.2

Nokia 7.2

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

Oppo F15

Oppo Find X2

Oppo Find X2 Pro

Oppo K3

Oppo Reno3 Pro

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A51 5G

Samsung Galaxy A70s

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A71 5G

Samsung Galaxy M21

Samsung Galaxy M31

Samsung Galaxy Note10 5G

Samsung Galaxy Note10 + 5G

Samsung Galaxy Note10 Lite

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy XCover Pro

Samsung Galaxy Z Flip

Sharp AQUOS sense3 basic

Sharp S7

Sony Xperia 1 Professional Edition

Vivo Nex 3

Vivo Nex 3 5G

Xiaomi Redmi Note 8

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Xiaomi Redmi Note 8T

Les principaux points forts sont le Samsung Galaxy Z Flip, les appareils Moto G8 de Motorola, le LG V60 et la nouvelle série OnePlus 8. Il est un peu étrange que les téléphones 5G de Samsung de l’année dernière viennent d’être ajoutés, mais mieux vaut tard que jamais.

Nous avons mis à jour l’article avec 14 nouveaux appareils.

Nous avons à nouveau mis à jour l’article avec six nouveaux appareils, marqués en gras ci-dessus.