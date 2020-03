Les téléphones phares Mi 10 de Xiaomi devraient être lancés en Inde le 31 mars

Xiaomi a annoncé aujourd’hui que ses téléphones phares de la série Mi 10 seront lancés en Inde le 31 mars. Les Mi 10 et Mi 10 Pro ont été dévoilés en Chine le mois dernier et devraient être lancés sur quelques marchés mondiaux le 27 mars.

Les Mi 10 et Mi 10 Pro seront les premiers téléphones phares de marque Mi à être lancés en Inde en près de quatre ans. Contrairement aux téléphones phares de la sous-marque Redmi de Xiaomi, cependant, les Mi 10 et Mi 10 Pro ne devraient pas être beaucoup plus abordables que les autres téléphones phares. Étant donné que les téléphones seront importés en Inde, les prix seront affectés par l’augmentation des taux de TPS sur les smartphones ainsi que par la dépréciation de la roupie. En Chine, le Mi 10 commence à 3999 yuans (566 $ / 42500 ₹), tandis que le Mi 10 Pro commence à 4999 yuans (566 $ / 53000 ₹).

Bien que les prix des téléphones pour le marché indien restent un mystère à ce stade, Xiaomi a confirmé qu’ils seront disponibles en précommande à partir de 15 h 00 IST le 31 mars. En plus de Mi.com, la série Mi 10 est attendue qui sera également vendu en ligne par Amazon.in.

Les téléphones Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro sont tous deux alimentés par le processeur Snapdragon 865 de Qualcomm et sont livrés avec des écrans FHD + AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement élevé de 90 Hz. Dans le département de la caméra, les deux téléphones ont des caméras arrière quadruples avec un capteur principal de 108 MP et prennent en charge l’enregistrement vidéo 8K. Le Mi 10 contient une batterie de 4500mAh avec une charge rapide de 30W, tandis que le Mi 10 Pro a une batterie légèrement plus grande de 4780mAh avec un support pour des vitesses de charge plus rapides de 50W. Les deux téléphones fonctionnent avec MIUI 11 basé sur Android 10.

