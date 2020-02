Les téléphones pliants ont tourné le coin

Le nouveau Galaxy Z Flip de Samsung, le dernier téléphone pliable de la société, a fait beaucoup de vagues ces derniers jours – d’abord pour être le tout premier téléphone pliant en verre au monde, et plus tard pour être plus délicat que ce que le “verre” impliquerait. Je n’ai eu que la journée pour jouer avec le téléphone après notre très bref moment avec lui lors de l’événement Samsung, et pendant que j’essaie de réserver mon jugement complet pour plus tard, je dois dire: jusqu’à présent, j’aime beaucoup.

Je dois noter que ce n’est pas notre “examen” complet, j’aurai besoin de beaucoup plus de temps avec le téléphone avant de pouvoir attacher cette étiquette à quoi que ce soit. Considérez cela comme plus qu’une décision pratique, mais moins qu’une décision d’achat – juste un élément de plus dans votre propre processus de prise de décision.

“Verre” est du verre, l’écran semble bien

Comme tout le monde, j’étais inquiet pendant le week-end en regardant la dernière vidéo de Zach Nelson JerryRigEverything dans laquelle il perce littéralement des trous dans l’affichage du Z Flip. (Peut-être même un peu plus inquiet, car je venais de dépenser 1400 $ de mon argent pour en acheter un.) Le temps nous dira si ce nouveau verre ultra-mince est vraiment assez durable dans une utilisation réelle plus étendue, mais mon premier, l’expérience anecdotique est positive.

Le “verre” existe sous une sorte de couche de protection, et il ne résiste peut-être pas aux rayures des touches, aux pics de dureté de Mohs ou même à votre miniature, mais il me semble assez solide et dur. Mon opinion pourrait changer si je remarque qu’il commence à ramasser des rayures ou des indentations en utilisation normale, mais pour l’instant, mes propres préoccupations ont disparu. C’est sympa.

Sous un angle avec une lumière forte – vous ne verrez jamais vraiment les rides en dehors de telles circonstances.

Je craignais également qu’être un écran pliant signifierait un écran de qualité inférieure, mais cela ne semble pas non plus être vrai. Il devient assez lumineux à l’extérieur (beaucoup plus lumineux que le Pixel 4 que j’utilise ces derniers jours), les couleurs sont bonnes (si elles sont largement sursaturées sur les paramètres par défaut) et le panneau semble uniforme jusqu’à présent. Il n’y a vraiment que deux problèmes: la résolution 1080p semble un peu faible pour la taille, d’autant plus qu’il s’agit d’un téléphone à 1400 $ et qu’il y a une ride permanente et visible au milieu de l’écran. Personnellement, aucune de ces choses ne me dérange autant que ça, et je ne trouve vraiment pas que la ride soit gênante en dehors de la sensation tactile inattendue lors du défilement, mais ce sont des points contre elle.

Alors, comment utilisez-vous un téléphone pliable?

Physiquement, l’écran (et le téléphone dans son ensemble) semble très haut et étroit. Au début, c’est un peu claustrophobe si vous avez l’habitude d’utiliser quelque chose comme le S10 +, le Pixel 4 XL ou un iPhone 11 Pro Max, surtout lors de la frappe, mais vous vous y habituez. Dans l’ensemble, lorsque le Z Flip est ouvert, il ressemble à un téléphone normal, sauf quelques mises en garde. D’une part, la charnière ouvre l’écran juste un peu à plat (ce qui me dérange plus qu’il ne le devrait probablement). Le pare-chocs en plastique brillant qui entoure complètement l’écran fait également une lunette plus grande que celle à laquelle nous sommes habitués en 2020.

Mais dès que vous fermez le téléphone pour la première fois, vous vous rendez compte que c’est l’avenir. Avec un seul flip, une expérience presque normale devient quelque chose de distinctement différent. Je n’essaie pas d’exagérer ici quand je dis que j’essaie toujours de comprendre toutes les implications et les effets qu’un facteur de forme pliable va avoir sur la façon dont j’utilise un téléphone – et une fois que je le ferai, cela va encore prendre un tout en mettant des mots. Mais ce n’est pas seulement différent, c’est mieux, même si j’ai déjà quelques choses à propos de l’expérience que j’aimerais modifier.

D’une part, j’aimerais plus de commentaires et de sensations du Z Flip lorsque je plie le téléphone pour l’ouvrir et le fermer. La charnière est durable, offrant juste le bon niveau de résistance continue lorsque vous la pliez pour l’ouvrir et la fermer, mais lorsque vous touchez l’extrémité dans les deux sens, c’est un peu décevant. Il n’y a pas de snap-click satisfaisant lorsqu’il s’ouvre ou se ferme, il s’arrête simplement. Je suis sûr que cela crée un mécanisme plus durable, et Samsung a probablement des raisons d’éviter tout mouvement physique qui produirait la sensation de claquement et le son, mais j’apprécierais vraiment si nous pouvions simplement le simuler, comme ces voitures Ford ou BMW ce faux ayant un système d’échappement agréable. Ce téléphone a des haptiques et des haut-parleurs, donnez-moi une fausse sensation d’ouverture et de fermeture / bruit comme un vieux téléphone à clapet – ou mieux, laissez-nous le personnaliser. Comment serait-ce cool de ressembler à un communicateur Star Trek de la série originale lorsque vous l’ouvrez?

Une autre chose qui doit changer est le capteur d’empreintes digitales, qui ne fonctionne presque jamais pour moi jusqu’à présent. Je suis au moins en partie à blâmer; Bien que bloguer soit un joli travail en col blanc, mes pouces et mes doigts sont bien calleux de mes hobbies. Mais soit le Z Flip ne peut pas lire la peau épaisse (avec laquelle les lecteurs à l’écran n’ont aucun problème), soit c’est juste un capteur d’empreintes digitales médiocre. Quoi qu’il en soit, cela rend le déverrouillage de l’appareil une douleur dans le cul en ce moment.

Le petit écran à l’extérieur (qui est un écran tactile, je ne pense pas que cela ait été suffisamment souligné) est également fondamentalement inutile. Bien sûr, il affiche des notifications, mais il les fait défiler devant la petite fenêtre visible presque aussi lentement que possible. Les lire sur cet affichage de ticker dinky n’est ni agréable ni même utile – au mieux, vous pouvez simplement juger en fonction de l’icône de l’application si cela vaut la peine d’ouvrir votre écran et de vérifier de cette façon. Un écran plus grand à l’arrière est définitivement nécessaire.

Le design devrait également être modifié pour mieux s’adapter aux boîtiers, car celui qu’il contient est assez médiocre, se détachant facilement autour de la charnière. Au moins, le coloris Mirror Purple irisé est si joli que vous ne voudrez plus jamais le cacher. Selon la lumière, il passe du jaune au vert au bleu au violet, et j’adore ça. (Espérons que la longue et ennuyeuse ère des téléphones noirs sans caractéristiques est à peu près terminée.)

Récupération de poche – mais de quelle manière la tenir?

Le nouveau facteur de forme du Galaxy Z Flip soulève également des questions profondes, encore sans réponse, comme: “Quelle est la meilleure orientation objective pour faire face au téléphone lorsqu’il est fermé dans votre poche?” Seul le temps nous le dira.

Le logiciel le fera ou le cassera

La chose la plus importante à propos du Z Flip (et de ce facteur de forme pliable légèrement différent dans son ensemble) sera la qualité de fonctionnement du logiciel et le type de nouvelles fonctionnalités et fonctionnalités qui peuvent offrir. Personnellement, je pense que le facteur de forme dans son ensemble peut réussir ou échouer en fonction du logiciel. Malheureusement, c’est là que ces impressions s’arrêtent; il est juste trop tôt pour que je me fasse une opinion finale.

Je dois encore passer les engrenages mentaux en mode “Samsung”, si vous savez ce que je veux dire, et explorer pleinement comment cela change des choses comme les workflows multi-fenêtres, ou si les étapes supplémentaires pour accéder à l’écran principal s’avèrent être un obstacle plus important que J’anticipais. Le logiciel de Samsung dans son ensemble mérite également un réexamen avec ce nouveau paradigme de pliage à l’esprit. Bien sûr, je pourrais remplacer le lanceur terriblement déroutant du téléphone le premier jour et utiliser toutes mes propres applications au lieu de celles intégrées à Samsung, mais je ne pense pas que je rendrais justice à Z Flip. Attendez un peu plus de temps au four.

Pourtant, le Galaxy Z Flip est le plus amusant que j’ai eu avec un téléphone depuis des années, et j’aime ce que j’ai vu jusqu’à présent.