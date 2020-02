Les téléphones REVVLRY de T-Mobile n’ont reçu aucune mise à jour depuis leur sortie début 2019

T-Mobile vend depuis quelques années une gamme de téléphones économiques sous la marque «REVVL». Les entrées de l’année dernière étaient les REVVLRY et REVVLRY +, et pour 2020, elles sont une bonne étude de cas pour lesquelles vous ne devriez jamais acheter de téléphones fabriqués par l’opérateur.

Les pages de support pour REVVLRY et REVVLRY + indiquent que les téléphones n’ont reçu aucune mise à jour depuis leur lancement en avril 2019. Aucune mise à jour du système d’exploitation, aucun correctif de sécurité, rien.

Le journal de mise à jour du REVVL n’a qu’une seule mise à jour.

Vous pensez peut-être, “ce sont des téléphones à petit budget, ils ne reçoivent généralement pas de mises à jour fréquentes de toute façon.” Bien que cela soit vrai, les REVVLRY et REVVLRY + sont tous deux des téléphones Motorola légèrement modifiés, le premier un Moto G7 Play et le second un G7 Plus. Alors que Motorola tarde généralement à publier les principales mises à jour du système d’exploitation, la société publie toujours des correctifs de sécurité pour ses téléphones à budget débloqué de façon semi-régulière.

T-Mobile avait même un meilleur bilan avec ses téléphones précédents: le REVVL 2 a reçu quatre correctifs de sécurité en sept mois, et l’ancien REVVL Plus a été mis à jour trois fois.

En résumé, vous ne devriez probablement pas acheter de téléphones de marque opérateur et vous ne devriez certainement pas acheter de T-Mobile.