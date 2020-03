Les téléphones Samsung Galaxy A70 et A70 de milieu de gamme reçoivent maintenant la mise à jour Android 10

Le mois dernier, Samsung a commencé à déployer la mise à jour One UI 2.0 basée sur Android 10 pour les téléphones Galaxy A50 et Galaxy A30. La société propose désormais (via SamMobile) la mise à jour Android 10 pour deux autres smartphones de la série A – Galaxy A70 et Galaxy A70.

La mise à jour pour le Galaxy A70 arrive en tant que version A705FNXXU5BTC2 et inclut le correctif de sécurité de février 2020. Actuellement, la mise à jour est uniquement déployée en Ukraine. Dans les semaines à venir, cependant, nous prévoyons que la mise à jour sera également disponible pour les utilisateurs du Galaxy A70 sur d’autres marchés.

La mise à jour One UI 2.0 pour le Galaxy A70, d’autre part, arrive en tant que version A707FDDU2CBTC2 et pèse 2,0 Go. Tout comme la mise à jour One UI 2.0 pour le Galaxy A70, la mise à jour Galaxy A70s est également livrée avec le correctif de sécurité Android de février. La mise à jour est actuellement déployée auprès des utilisateurs en Inde, mais elle devrait devenir largement disponible sur d’autres marchés au cours des prochaines semaines.

Pour vérifier la mise à jour manuellement, ouvrez l’application Paramètres sur votre Galaxy A70 ou A70s et appuyez sur Mise à jour logicielle> Télécharger et installer.