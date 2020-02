Les téléphones Samsung Galaxy S20 ont une limite d’enregistrement de 5 minutes pour la vidéo 8K

La possibilité de filmer des vidéos jusqu’à une résolution de 8K est l’une des principales caractéristiques des nouveaux téléphones de la série Galaxy S20 de Samsung. Sans surprise, cependant, le tournage de vidéos en 8K prendra beaucoup d’espace de stockage. Selon Samsung, une minute de séquences 8K nécessitera 600 Mo de stockage.

En plus de l’exigence de stockage élevée, SamMobile signale que la durée d’enregistrement maximale pour les vidéos 8K a été limitée à cinq minutes par Samsung. Une autre limitation est que l’enregistrement 8K n’est possible qu’à 24 ips. Même si le Snapdragon 865 de Qualcomm et les propres puces Exynos 990 de Samsung prennent en charge les vidéos 8K jusqu’à 30 ips, l’option n’a pas été activée sur la série Galaxy S20.

Si vous obtenez la variante de stockage de 512 Go du Galaxy S20 Ultra ou du Galaxy S20 +, cependant, le stockage ne sera pas une préoccupation majeure. En plus du vaste stockage intégré, les téléphones prennent en charge les cartes microSD jusqu’à 1 To. Cela signifie que vous pouvez avoir un total de 1,5 To de stockage sur votre Galaxy S20 + ou Galaxy S20 Ultra, assez pour stocker des centaines de vidéos 8K.