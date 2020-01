Les thermostats Nest apprennent à vous avertir avant que votre fournaise ne meure

De nombreux gadgets pour la maison intelligente ne sont guère plus que des versions connectées à Internet des choses “stupides” que nous avions déjà, mais les thermostats Nest de Google repoussent les limites avec des fonctionnalités telles que la planification automatique, le géorepérage et diverses options d’économie d’énergie sensibles aux conditions météorologiques. Maintenant, Google teste une fonctionnalité qui pourrait vous avertir avant qu’un petit problème dans votre système HVAC ne devienne une urgence majeure. Il est en cours de déploiement et vous l’avez probablement déjà activé.

Les nouvelles “alertes HVAC” peuvent détecter les problèmes potentiels liés à vos systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à la richesse des données historiques que les thermostats Nest collectent déjà. Par exemple, vous ne remarquerez peut-être pas que votre maison met un peu plus de temps à chauffer, mais le thermostat peut combiner les données météorologiques avec les performances de la fournaise pour détecter (potentiellement) les problèmes. Ce n’est cependant pas une solution miracle. Les alertes HVAC ne peuvent pas vous dire si un composant précédemment fonctionnel échouera de manière catastrophique, mais cela vous donnera peut-être un avertissement lorsque les pièces commencent à s’user.

Les alertes HVAC sont fournies avec la fonction Nest Home Report, qui est activée par défaut. Si vous l’avez activé, vous recevrez des alertes HVAC par e-mail si quelque chose semble suspect au Nest. Les e-mails comprendront une description très basique du problème, ainsi qu’un lien pour prendre rendez-vous avec un spécialiste HVAC via Handy (dans certaines zones). Il y aura également un lien pour désactiver les futures alertes HVAC. Google est clair que ce n’est qu’un test, mais les alertes HVAC pourraient être une véritable bouée de sauvetage si elles fonctionnent.