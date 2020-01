Les thermostats Nest n’ont pas été aussi bon marché depuis le Black Friday – .

En ce qui concerne les thermostats intelligents, Nest reste la meilleure option sur le marché après toutes ces années. Les gens pensent toujours que les nids sont chers malgré le fait qu’ils paient eux-mêmes, donc tout le monde n’est pas prêt à en acheter un. Si vous retardez la mise à niveau en raison d’un choc sur les autocollants, vous serez ravi d’apprendre que les deux thermostats intelligents de Nest, leaders de l’industrie, sont en vente dès maintenant à leurs prix les plus bas depuis le Black Friday. Le thermostat Nest Thermostat E de 200 $ qui intègre toutes les mêmes fonctionnalités intelligentes que le modèle phare est en vente aujourd’hui à 158,99 $, ce qui représente une grande remise de 41 $. Ou, si vous voulez un boîtier en acier inoxydable et un écran OLED élégant, le Nest Learning Thermostat à 250 $ est tombé à 219,95 $ aujourd’hui sur Amazon.

Programmation automatique: plus de programmation déroutante. Il apprend les températures que vous aimez et se programme lui-même.

Thermostat Wi-Fi: connectez le thermostat Nest au Wi-Fi pour modifier la température de votre téléphone, tablette ou ordinateur portable. Fonctionne avec 95% des systèmes de chauffage et de refroidissement 24 volts, y compris le gaz, l’électricité, l’air forcé, la pompe à chaleur, le rayonnement, le pétrole, l’eau chaude, le solaire et la géothermie

Économie d’énergie: vous verrez la feuille Nest lorsque vous choisissez une température qui économise l’énergie. Il vous guide dans la bonne direction.

Thermostat intelligent: Nest à mise en marche précoce apprend comment votre maison se réchauffe et surveille la météo pour obtenir la température que vous voulez quand vous le voulez.

Fonction Chez moi / Absent: le thermostat Nest se baisse automatiquement lorsque vous êtes absent pour éviter de chauffer ou de refroidir une maison vide.

Référence compatible: TL284443 Modèles compatibles: Thermostat d’apprentissage 3e génération T3007ES T3008US. TL284443 Batterie pour Nest Learning Thermostat 3e génération T3007ES T3008US, 380mAh

Fonctionne avec Amazon Alexa pour le contrôle vocal (appareil Alexa vendu séparément)

Programmation automatique: Nest apprend les températures que vous aimez et se programme en une semaine environ.

Fonction Chez moi / Absent: Nest se désactive automatiquement lorsque personne n’est à la maison pour vous aider à économiser de l’énergie.

Télécommande: connectez votre thermostat au Wi-Fi pour contrôler la température depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur portable.

Vision de loin: lorsque le thermostat Nest vous repère dans la pièce, il s’allume magnifiquement pour vous indiquer l’heure, la température ou la météo.

Energy Star: premier thermostat à gagner Energy Star. Votre thermostat contrôle la moitié de votre facture d’énergie – plus que les appareils, plus que l’électronique. L’économie d’énergie commence avec votre thermostat.

Historique de l’énergie: vérifiez votre historique de l’énergie dans l’application Nest pour voir combien d’énergie vous utilisez et pourquoi.

Feuille Nest: vous verrez la feuille lorsque vous choisissez une température qui économise de l’énergie. Il vous guide dans la bonne direction.

