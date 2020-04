Les tickets Investigating Illusions sont désormais disponibles dans Pokémon Go

Cet événement spécial de recherche peut être acheté maintenant!

Comme annoncé le 16 avril 2020, la Journée communautaire de ce mois-ci: édition Stay at Home dans Pokémon Go proposera un événement spécial de recherche spécial payant en option. Cette recherche spéciale sera disponible pour jouer parallèlement aux activités prolongées de la journée de la communauté, offrant aux joueurs des bonus supplémentaires, un nouveau scénario mettant en vedette la star de la journée de la communauté de ce mois: Abra, et des récompenses exclusives, y compris un radar de fusée, un Poffin et 13000 Stardust ! Comme les précédents événements de recherche spéciaux payés, Investigating Illusions ne peut pas être acheté avec des PokéCoins.

Les billets pour Investigating Illusions peuvent être achetés pour 1 $ USD ou votre équivalent local sur le PokéShop, et sont disponibles à l’achat dès maintenant, jusqu’à la Journée de la communauté, le 25 avril 2020. Les billets ne sont pas remboursables et l’événement ne sera pas mis en ligne avant la Journée de la communauté . Cependant, si cet événement fonctionne comme des événements de recherche spéciaux payants précédents, les joueurs qui achètent des billets pourront terminer la recherche spéciale à leur propre rythme après la fin de l’événement. Cet événement spécial de recherche, ainsi que la journée communautaire de ce mois-ci, sont conçus pour pouvoir jouer entièrement depuis la sécurité de votre maison. Surnommée Community Day: Stay at Home Edition, Niantic a promis de rendre cet événement accessible aux nombreux joueurs du monde entier qui sont actuellement Shelter in Place ou qui ont des distances sociales.

Avez-vous déjà acheté votre billet pour l’événement de recherche spécial Investigating Illusions? Êtes-vous ravi du retour de la Journée communautaire? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et assurez-vous de consulter notre Pokédex complet, ainsi que nos nombreux guides Pokémon Go afin que vous puissiez être le meilleur comme personne ne l’a jamais été!