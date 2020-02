Les titres les plus fluides pour votre nouveau S20

2

Le Samsung Galaxy S20 est le premier téléphone Android grand public à proposer un mode de rafraîchissement de l’affichage de 120 Hz (en option), après l’Asus ROG Phone II et ses autres appareils de jeu sur les talons. Cela rend l’interface du Galaxy S20 très fluide, mais le contenu dédié à 120 images par seconde utilisant les nouvelles capacités est encore rare. La meilleure façon de pousser l’affichage à sa limite est de tester certains jeux, et nous vous proposons une sélection de plus de 200 titres à haute fréquence d’images que nous connaissons actuellement.

Nous n’avons pas personnellement vérifié que tous les jeux de cette liste fonctionnent avec l’écran 120Hz de Samsung, mais nous savons que ces jeux fonctionnent parfaitement sur d’autres téléphones équipés d’écrans à taux de rafraîchissement élevé. C’est pourquoi ils iront très probablement jusqu’à 120 images par seconde sur le Galaxy S20, à moins que les développeurs n’aient spécifiquement des combinés concurrents en liste blanche. Heureusement, Samsung a au moins confirmé quelques titres avec nous, donc si vous voulez être sûr à 100% que le jeu auquel vous jouez utilise pleinement l’écran, choisissez-en un dans cette liste:

Si ceux-ci ne piquent pas votre curiosité, utilisez les fonctions de recherche et de tri du tableau ci-dessous pour trouver des jeux ou des genres spécifiques qui vous intéressent ou faites-les simplement défiler – vous pourriez être surpris du nombre de titres de haut niveau qui figurent déjà parmi ceux-ci , comme Raystorm, Final Fantasy XV, Grimvalor, Minecraft, etc. Notez que certains de ces jeux ne vont pas jusqu’à 120 images par seconde, mais ils dépassent tous les 60 images par seconde standard auxquels nous sommes habitués sur Android.