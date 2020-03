Les transcriptions en temps réel sont désormais déployées pour Google Translate

Après avoir présenté la fonctionnalité tout au long du mois de janvier, Google déploie enfin des transcriptions en temps réel vers Google Translate. Cela signifie que vous pouvez prendre l’audio dans une langue et demander à l’application de le traduire en texte dans une autre langue à la volée – et sans aucun retard.

L’option de saisie vocale de l’application vous permettait déjà de parler dans le téléphone et de faire traduire le discours. Cependant, comme le souligne un porte-parole de Google à The Verge, l’application ne fonctionnait auparavant que pour un contenu plus court et n’était pas “bien adaptée pour écouter une discussion traduite plus longue lors d’une conférence, une conférence en classe ou une vidéo d’une conférence, une histoire de un grand-parent, etc. “

Le géant de Mountain View dit que la fonctionnalité combine la qualité de l’IA derrière la nouvelle fonctionnalité de transcription dans l’application Google Recorder avec ses unités de traitement de tenseur (TPU) dans le cloud pour permettre la transcription et la traduction en temps quasi réel de l’audio. Malheureusement, cela signifie que vous devez disposer d’une connexion Internet active pour bénéficier de la fonctionnalité.

La nouvelle option sera disponible via une invite “Transcrire” sur la page principale de Translate. Une fois que vous avez sélectionné l’option, vous pouvez commencer à parler dans l’application ou même lire un audio sur votre ordinateur portable, par exemple, et faire écouter le téléphone. Vous aurez également la possibilité de personnaliser quelques éléments, tels que la taille du texte et l’obscurité Options du thème. De plus, la transcription peut être suspendue sur commande, de sorte que les cris de votre tout-petit ne parviennent pas à la leçon russe que vous essayez de traduire.

La transcription en temps réel de Google Translate est actuellement déployée sur les appareils Android, et tous les utilisateurs devraient avoir la fonctionnalité d’ici la fin de la semaine. Les utilisateurs d’iOS obtiendront finalement les mêmes fonctionnalités, mais Google n’a pas fourni de date précise pour le moment. À l’heure actuelle, seuls l’anglais, le français, l’allemand, l’hindi, le portugais, le russe, l’espagnol et le thaï sont pris en charge.

