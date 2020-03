Les transporteurs américains ferment de nombreux magasins de détail (mise à jour)

Mise à jour, 17 mars 2020 (12 h 35 HE): Nous avons mis à jour l’article en vous informant que, comme Verizon, T-Mobile et Sprint fermeront la majorité de leurs magasins de détail au milieu de la pandémie de coronavirus. Lire la suite pour plus de détails.

Article original, 16 mars 2020 (7 h 29 HE): Le coronavirus a la plupart d’entre nous travaillant à domicile, et la distanciation sociale est devenue la nouvelle norme. En fait, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont recommandé de ne tenir aucun événement ou rassemblement de groupe de 50 personnes ou plus à travers le pays.

En réponse à la pandémie en cours, les opérateurs de téléphonie cellulaire américains intensifient également leurs efforts pour aider leurs clients.

Tous les transporteurs américains renoncent aux frais de retard pour le paiement des factures et promettent une connectivité ininterrompue à leurs clients. Cette décision intervient en réponse à l’engagement «Keep Americans Connected» lancé la semaine dernière par le président de la FCC, Ajit Pai. L’engagement du 13 mars demande aux transporteurs de s’engager à respecter les trois promesses suivantes pour les 60 prochains jours:

Ne résiliez pas le service à des clients résidentiels ou de petites entreprises en raison de leur

incapacité de payer leurs factures en raison des perturbations causées par la pandémie de coronavirus.Economisez les frais de retard que tous les clients résidentiels ou petites entreprises encourent en raison de leur

circonstances économiques liées à la pandémie de coronavirus.Ouvrez des points d’accès Wi-Fi à tous les Américains qui en ont besoin.

Presque toutes les grandes sociétés de télécommunications et de haut débit basées aux États-Unis ont signé cet engagement. Voici où se trouvent les principaux transporteurs:

AT&T

Conformément à l’engagement du président de la FCC, AT&T a promis de ne pas mettre fin au service de tout client sans fil, de téléphonie résidentielle, de large bande résidentielle et de petite entreprise. Il ne facturera pas non plus de frais de retard pour les 60 prochains jours et gardera ses hotspots Wi-Fi publics ouverts.

De plus, tous les clients des services filaires Internet à domicile et fixes sans fil d’AT & T peuvent désormais utiliser des données Internet illimitées. La société continuera également d’offrir un accès Internet aux ménages à revenu limité éligibles à 10 $ par mois grâce à son programme Access From AT&T.

Sur sa page de réponse COVID-19, AT&T souligne également que tous ses magasins sont ouverts pour le moment.

T Mobile

Tout d’abord, les clients de T-Mobile doivent noter que le transporteur a fermé tous ses magasins dans les centres commerciaux à partir du 15 mars. On ne sait pas quand ces magasins rouvriront leurs portes.

La société a également fermé temporairement environ 80% de ses magasins de détail aux États-Unis le 17 mars jusqu’au 31 mars au moins. Les 20% des magasins restants sont répartis à travers le pays, et ils fonctionneront selon un horaire réduit de 10 h à 18 h. heure locale. Il a également réduit les effectifs et augmenté la distance entre les postes de travail dans les établissements T-Mobile Care, qui ne sont pas ouverts au public.

Répondant à l’engagement de la FCC, T-Mobile a supprimé les plafonds de données pour ses clients. Tous les clients actuels de T-Mobile et Metro by T-Mobile peuvent désormais profiter d’un nombre illimité de données de smartphone pendant 60 jours (hors roaming).

De plus, l’opérateur de télécommunications offrira bientôt 20 Go de service de point d’accès mobile gratuit pendant les 60 prochains jours.

En plus de cela, les abonnés qui ont besoin d’appeler leur famille à l’étranger peuvent passer des appels gratuits vers les pays touchés par le niveau 3 déterminés par le CDC.

Pour plus de détails, vous pouvez vous rendre sur la page de réponse du coronavirus de T-Mobile pour les clients ici.

Verizon

Verizon s’est également engagé à respecter les promesses susmentionnées dans l’engagement de la FCC pendant 60 jours à compter du 13 mars. La société a déclaré dans un communiqué que la plupart de ses clients sans fil ont des forfaits illimités et que ceux qui ne le sont pas sont encouragés à se connecter au Wi-Fi. hotspots.

Verizon a également noté qu’il n’avait constaté aucune augmentation mesurable de l’utilisation des données sur aucun de ses réseaux.

Pendant ce temps, si certains magasins Verizon sont fermés, c’est parce que l’opérateur a décidé de les fermer pendant un certain temps. Cependant, tous les canaux d’assistance téléphonique et en ligne resteront ouverts pour le moment.

Sprint

Comme T-Mobile et Verizon, Sprint fermera temporairement bon nombre de ses magasins de détail à travers le pays. Environ 71% des magasins américains fermeront leurs portes le 17 mars pour une période non divulguée. Tous les Sprint Express dans les magasins Walgreens et les magasins des centres commerciaux intérieurs sont également fermés jusqu’à nouvel ordre.

Le transporteur encourage vivement les clients à visiter son site Web ou à utiliser l’application mobile My Sprint pour tout service et besoin de vente. Si les clients doivent visiter un emplacement physique, ils peuvent visiter storelocator.sprint.com pour trouver le détaillant ouvert le plus proche.

Sprint a également annoncé qu’à partir du 17 mars, les clients ayant des plans d’appels internationaux longue distance recevront des tarifs d’appels internationaux gratuits des États-Unis vers les pays définis par la CDC comme niveau 3.

À partir du 19 mars, les clients Sprint disposant d’un forfait de données mesurées recevront un nombre illimité de données par mois pendant 60 jours sans frais supplémentaires. Le transporteur fournira également aux clients 20 Go supplémentaires de données de point d’accès mobile par mois pendant 60 jours.

US Cellular

US Cellular a également signé l’engagement Keep Americans Connected. Cependant, il n’a révélé aucun détail sur la suppression des limites de données ou la fourniture d’appels internationaux gratuits aux clients. Vous pouvez accéder à la page de réponse COVID-19 de US Cellular ici.

Mint Mobile

Mint Mobile offre vraiment beaucoup pour les personnes qui peuvent se connecter au transporteur. Il permet aux clients actuels et nouveaux d’accéder gratuitement à des données haut débit illimité sur leur téléphone d’ici le 14 avril. Il vous suffit de créer un compte Mint Mobile, puis de télécharger l’application officielle du transporteur. Ensuite, lorsque vous utilisez 95% ou plus de votre allocation de données, accédez simplement à l’application Mint Mobile, puis «achetez» 3 Go de données supplémentaires. Mint Mobile débitera votre compte, mais remboursera ensuite votre argent dans les 24 heures. Vous pouvez continuer à ajouter des modules complémentaires de données de 3 Go une fois votre allocation épuisée gratuitement jusqu’au 14 avril.

Ce sont donc toutes les nouvelles politiques et offres annoncées par les transporteurs américains pour faciliter la vie pendant la fermeture du coronavirus. Que pensez-vous de ces initiatives? Pensez-vous que les transporteurs doivent faire plus? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous.