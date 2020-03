Les transporteurs américains pardonnent les retards de paiement et renforcent les avantages lors des retombées du coronavirus (mise à jour)

Les transporteurs cellulaires ont gagné de nombreuses impressions négatives au fil des ans pour les mauvaises pratiques de facturation, les contrats déloyaux et certaines tentatives douteuses de s’insérer là où ils pourraient ne pas appartenir; mais il est indéniable qu’ils ont de bons antécédents pour donner un peu en retour en temps de crise. À la lumière de la propagation du COVID-19, qui est maintenant devenu une pandémie mondiale, les opérateurs aux États-Unis s’engagent à fournir davantage de données aux abonnés et à assouplir leurs pratiques de facturation afin que les gens puissent se concentrer sur des choses plus importantes.

Plus tôt dans la journée, le président de la FCC, Ajit Pai, a publié une lettre encourageant les fournisseurs de services à large bande et téléphoniques à adhérer à la promesse. Les conditions demandent aux entreprises de s’engager à maintenir le service actif pour les utilisateurs résidentiels et les petites entreprises, à renoncer aux frais de retard et à ouvrir l’accès Wi-Fi à toute personne qui en aurait besoin. Au moment de la publication, 90 entreprises s’étaient engagées à s’engager. La lettre poursuit en disant qu’il est important de garder les gens connectés pendant une période où les gens se distancieront naturellement les uns des autres.

Le Keep Americans Connected Pledge se lit comme suit:

Compte tenu de la pandémie de coronavirus et de son impact sur la société américaine, [[Company Name]]s’engage pour les 60 prochains jours à:

Ne pas résilier le service à des clients résidentiels ou de petites entreprises en raison de leur incapacité à payer leurs factures en raison des perturbations causées par la pandémie de coronavirus;

Renoncer aux frais de retard que tous les clients résidentiels ou petites entreprises encourent en raison de leur situation économique liée à la pandémie de coronavirus; et

Ouvrez ses hotspots Wi-Fi à tout Américain qui en a besoin.

Les annonces d’AT & T, de Verizon Wireless et de Sprint suivent les termes assez directement en supprimant les frais de retard et en conservant des comptes pour les clients résidentiels et les petites entreprises pour les 60 prochains jours. US Cellular figure également sur la liste des promesses publiées par la FCC, mais aucune annonce officielle n’a été faite et sa page COVID-19 ne mentionne actuellement aucun changement.

AT&T et Verizon (pas la branche Sans fil) ont également pris des engagements de contrepartie pour les services à large bande pour les particuliers et les petites entreprises.

T-Mobile est allé au-delà de l’appel avec plusieurs étapes supplémentaires pour aider ses clients pendant les 60 prochains jours. Toute personne disposant d’un plan de données limité sur T-Mobile ou Metro obtiendra automatiquement un nombre illimité de données de smartphone (hors itinérance), et les utilisateurs de hotspot / tethering mobiles recevront 20 Go supplémentaires (Remarque: la partie hotspot est décrite comme “à venir bientôt”, mais ne précise pas ce que cela signifie). Le programme à faible revenu de T-Mobile, Lifeline, donnera 5 Go supplémentaires par mois. Et les écoles et les étudiants ayant un service via le programme EmpowerED seront garantis au moins 20 Go de données par mois. Les clients de T-Mobile et Metro bénéficieront également d’appels internationaux gratuits vers les pays touchés par le niveau 3, qui comprennent une grande partie de l’Europe.

Les opérateurs encouragent également l’utilisation de leurs portails et applications en ligne pour effectuer des achats et des services client dans la mesure du possible, et prennent des précautions avec votre téléphone et toute interaction personnelle dans les magasins.

Verizon a annoncé dans un communiqué de presse qu’il allait fermer certains magasins Verizon physiques, mais tous les canaux d’assistance téléphonique et en ligne seront toujours disponibles:

La semaine dernière, nous avons mis en œuvre une stratégie de travail à domicile et l’étendons rapidement pour inclure davantage de membres de notre équipe.

Dans le cadre de notre prochaine phase, nous réduisons le nombre de magasins Verizon qui restent ouverts. Cependant, nos clients peuvent toujours obtenir l’assistance et les services dont ils ont besoin 24h / 24 et 7j / 7 en visitant verizonwireless.com/support/, en appelant le 800.922.0204 ou en utilisant l’application MyVerizon.

Mint Mobile data illimité gratuit

Mint Mobile a décidé de fournir gratuitement des données illimitées à tous les abonnés actuels et nouveaux jusqu’au 14 avril. Pour profiter de l’offre, vous devez installer la version la plus récente de l’application Mint Mobile. Une fois que vous avez obtenu cela, rendez-vous sur Compte, Achetez plus de données et choisissez le module complémentaire de 3 Go. La page de paiement indiquera que vous devez payer 20 $, qui seront en effet débités de votre carte de crédit ou bancaire, mais les frais seront remboursés dès que possible. Une fois que vous avez utilisé ces 3 Go, vous pouvez répéter le processus aussi souvent que nécessaire jusqu’au 14 avril.

Répétez ces quatre étapes pour des données illimitées.

Cette option est également disponible sur le site Web de Mint, et vous n’avez pas besoin d’être un client existant pour en profiter – vous pouvez acheter un plan aujourd’hui et ajouter des lots de données illimitées à l’approche de votre limite. Gardez à l’esprit qu’une fois que vous avez ajouté un package de 3 Go, vous devez en utiliser 95% avant de pouvoir ajouter le prochain module complémentaire.

Actions de sprint

Sprint procède à des ajouts de services pour les clients similaires à ce que propose son partenaire de fusion imminent, T-Mobile. Cela comprend les appels gratuits vers les pays de niveau 3 désignés par le CDC pour ceux qui ont des plans interurbains et des données haut débit illimitées et 20 Go de données de point d’accès à tous les clients au cours des 60 prochains jours. Les familles à faible revenu participant au projet 1Million recevront 10 Go supplémentaires de données de hotspot par mois, ce qui portera l’allocation totale à 20 Go jusqu’au 30 juin. La société a également l’intention d’assurer l’achat de plus de 100 000 appareils pour l’apprentissage en ligne à temps pour la prochaine année scolaire.

En outre, T-Mobile offre également aux clients Sprint un accès gratuit à l’itinérance sur son réseau pendant les 60 prochains jours.

Verizon augmente les allocations de données

Verizon a annoncé qu’il offrirait aux clients sans fil 15 Go de données à haut débit à utiliser. Pour ceux qui ont déjà un forfait illimité, ces données seront sous la forme d’une allocation de hotspot. Ceux qui ne le seront pas verront les données ajoutées à leur compartiment existant. Les plans de points d’accès autonomes reçoivent également un coup de pouce.

La société précise que ce mandat s’applique aux plans sans fil créés en 2015 ou plus tard – cela inclut les clients sur l’un de ces plans plus anciens:

Plus tout

Verizon Plan 1.0

Verizon Plan 2.0

Forfait Verizon Illimité

Nouveau plan Verizon pour les entreprises

Entreprise flexible

Du côté filaire, les abonnés à faible revenu de Lifeline bénéficieront gratuitement des deux prochains mois de services à large bande et vocaux. À partir du 3 avril, ils pourront également sélectionner un plan Mix & Match et bénéficier d’une remise de 20 $ sur leur tarif mensuel. Après la remise, un plan de 200 Mbps coûte 20 $ par mois, un plan de 400 Mbps est de 40 $ par mois et une connexion Gigabit (avec routeur inclus) est de 60 $ par mois. Cela comprend également un an de Disney + gratuitement.

Offres AT&T et Cricket, T-Mobile

AT&T Prepaid et Cricket Wireless offrent des bonus de données de 10 Go aux clients prépayés à partir du 27 mars. Ils lanceront également un plan de 2 Go avec appels, SMS et données à faible vitesse illimités pour 15 $ par mois – il sera disponible pour une durée limitée . Plus de détails sont disponibles ici.

T-Mobile a également lancé ses plans T-Mobile Connect qui faisaient à l’origine partie d’un ensemble d’édulcorants pour convaincre les régulateurs d’approuver sa fusion avec Sprint. Ils offrent des conversations et des SMS illimités et 2 Go ou 5 Go de données à haute vitesse pour 15 $ ou 25 $ par mois. Les clients qui restent sur ces plans peuvent obtenir un supplément de 500 Mo à leur allocation mensuelle tous les 12 mois pendant 5 ans. Cependant, ces plans n’incluent pas de données limitées illimitées – une fois le seau sec, les clients devront acheter un laissez-passer de données. Metro by T-Mobile propose un plan similaire. mais avec le taux de 15 $ pour une durée limitée. Détails ici.