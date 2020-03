Les transporteurs américains pardonneront les retards de paiement et garderont les clients connectés pendant les retombées du coronavirus

Les transporteurs cellulaires ont gagné de nombreuses impressions négatives au fil des ans pour les mauvaises pratiques de facturation, les contrats déloyaux et certaines tentatives douteuses de s’insérer là où ils pourraient ne pas appartenir; mais il est indéniable qu’ils ont de bons antécédents pour donner un peu en retour en temps de crise. À la lumière de la propagation du COVID-19, qui est maintenant devenu une pandémie mondiale, les opérateurs aux États-Unis s’engagent à fournir davantage de données aux abonnés et à assouplir leurs pratiques de facturation afin que les gens puissent se concentrer sur des choses plus importantes.

Plus tôt dans la journée, le président de la FCC, Ajit Pai, a publié une lettre encourageant les fournisseurs de services à large bande et téléphoniques à adhérer à la promesse. Les termes demandent aux entreprises de s’engager à maintenir le service actif pour les utilisateurs résidentiels et les petites entreprises, à renoncer aux frais de retard de paiement et à ouvrir l’accès Wi-Fi à toute personne qui en aurait besoin. Au moment de la publication, 90 entreprises s’étaient engagées à s’engager. La lettre poursuit en disant qu’il est important de garder les gens connectés pendant une période où les gens se distancieront naturellement les uns des autres.

Le Keep Americans Connected Pledge se lit comme suit:

Compte tenu de la pandémie de coronavirus et de son impact sur la société américaine, [[Company Name]]s’engage pour les 60 prochains jours à:

Ne pas résilier le service à des clients résidentiels ou de petites entreprises en raison de leur incapacité à payer leurs factures en raison des perturbations causées par la pandémie de coronavirus;

Renoncer aux frais de retard que tous les clients résidentiels ou petites entreprises encourent en raison de leur situation économique liée à la pandémie de coronavirus; et

Ouvrez ses hotspots Wi-Fi à tout Américain qui en a besoin.

Les annonces d’AT & T, de Verizon Wireless et de Sprint suivent les termes assez directement en supprimant les frais de retard et en conservant des comptes pour les clients résidentiels et les petites entreprises pour les 60 prochains jours. US Cellular figure également sur la liste des promesses publiées par la FCC, mais aucune annonce officielle n’a été faite et sa page COVID-19 ne mentionne actuellement aucun changement.

AT&T et Verizon (pas la branche Sans fil) ont également pris des engagements de contrepartie pour les services à large bande pour les particuliers et les petites entreprises.

T-Mobile est allé au-delà de l’appel avec plusieurs étapes supplémentaires pour aider ses clients pendant les 60 prochains jours. Toute personne disposant d’un plan de données limité sur T-Mobile ou Metro obtiendra automatiquement un nombre illimité de données de smartphone (hors roaming), et les utilisateurs de hotspot / tethering mobiles recevront 20 Go supplémentaires (Remarque: la partie hotspot est décrite comme “à venir bientôt”, mais ne précise pas ce que cela signifie). Le programme à faible revenu de T-Mobile, Lifeline, donnera 5 Go supplémentaires par mois. Et les écoles et les étudiants ayant un service via le programme EmpowerED seront garantis au moins 20 Go de données par mois. Les clients de T-Mobile et Metro bénéficieront également d’appels internationaux gratuits vers les pays touchés par le niveau 3, qui comprennent une grande partie de l’Europe.

Les opérateurs encouragent également l’utilisation de leurs portails et applications en ligne pour effectuer des achats et des services client dans la mesure du possible, et prennent des précautions avec votre téléphone et toute interaction personnelle dans les magasins.