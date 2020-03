Les transporteurs américains renoncent aux frais pendant le coronavirus – voici comment cela vous affecte

Pendant l’épidémie de coronavirus aux États-Unis, il est clair que tout le monde ne sera pas en mesure de payer ses factures à temps, ce qui inclut son service téléphonique. Heureusement, le président Pai de la FCC a demandé aux opérateurs et aux fournisseurs d’accès Internet à travers le pays de s’engager à garder les gens connectés, même s’ils ne sont pas en mesure de payer leurs factures.

Si vous pensez que cela signifie un service téléphonique et Internet gratuit, ce n’est pas le cas. Ce sont des programmes pour aider les gens qui pourraient ne pas être en mesure de payer immédiatement. Vous devrez toujours payer le montant total avant que tout soit dit et fait.

Quels transporteurs renoncent aux frais?

Une grande liste de fournisseurs Internet, dont certains des plus importants du pays, ont signé pour maintenir le service actif pour les personnes qui pourraient avoir besoin de plus de temps pour payer leurs factures. Côté téléphone, cela inclut tous les principaux opérateurs, y compris AT&T, Sprint, T-Mobile, U.S. Cellular et Verizon Wireless.

Tous ces transporteurs se sont engagés à renoncer aux frais et à ne pas déconnecter les clients qui ne peuvent pas payer leurs factures pendant 60 jours. Bien que le fait de coller des personnes dans le besoin avec des frais de retard pendant une crise soit certainement une mauvaise publicité, il y a beaucoup de systèmes complexes à l’œuvre ici et des erreurs peuvent se produire. Assurez-vous d’entrer en contact avec votre opérateur pour vous assurer que vos frais sont supprimés avant de manquer ce paiement.

Quels clients cela affecte-t-il?

Selon le Keep Americans Connected Pledge que ces transporteurs ont signé, tous les clients résidentiels ou petites entreprises sont protégés contre les frais de retard ou l’annulation de service en raison d’un non-paiement pendant 60 jours. Cela inclut tous les principaux opérateurs sans fil et certains MVNO. Si vous n’êtes pas sûr, vous pouvez consulter le site Web de votre opérateur spécifique ou appeler le service client.

Combien de temps cela dure-t-il?

Pour l’instant, l’engagement quelque peu vague est de 60 jours. Il convient de noter que les principaux transporteurs ont signé l’engagement moins de 24 heures après l’appel du président Pai, il est donc sûr de dire pour l’instant que vous aurez 60 jours à compter de la signature du 13 mars 2020, au moins. Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune extension de la chronologie, mais ces sociétés réagissent au coronavirus par d’autres moyens, notamment en fermant de nombreux magasins.

Ma facture est-elle suspendue ou dois-je rattraper mon retard?

Une chose importante à retenir est que votre facture n’est pas suspendue et que vous n’obtenez pas de service gratuit. Vous êtes toujours responsable du paiement de votre service. Ce n’est pas parce que vous n’êtes pas facturé de frais de retard et que vos services sont protégés contre l’annulation que votre date de facturation change ou que le nombre de paiements que vous devez effectuer sur un appareil change.

Si l’argent est serré et que vous ne pouvez pas payer, vous devez garder à l’esprit qu’une fois cette protection passée, vous devrez reprendre vos paiements normaux à vos dates d’échéance normales. Si vous avez différé le paiement de vos factures pendant les 60 jours, vous devrez payer tout cela et cela peut s’additionner très rapidement.

Je ne peux pas payer maintenant. Qu’est-ce que je dois faire?

Si vous allez manquer les dates d’échéance de vos factures, vous devez planifier autant que possible à l’avance et contacter votre opérateur. Même avec l’engagement, il est possible que certaines choses passent à travers les mailles du filet. Vous devez entrer en contact avec votre opérateur pour vous assurer que votre service restera actif et vous aurez besoin de plus de temps pour votre facture.

Comme le note Android Police, il peut être beaucoup plus difficile de gérer des problèmes comme celui-ci après coup et certains employés peuvent ne pas comprendre cette politique dès le départ. Il est important que vous fassiez ce que vous pouvez pour vous protéger d’une négociation prolongée et stressante avec un représentant du service de facturation confus.

Comment puis-je contacter mes opérateurs?

Certains magasins resteront ouverts, la plupart du temps avec des heures réduites, mais votre meilleur pari est d’appeler le support ou d’entrer en contact avec le chat en ligne.

AT&T

Appelez le service à la clientèle au 800-331-0500 à partir de n’importe quelle ligne ou composez le 611 à partir de votre téléphone mobile AT&T.

Can peut également discuter avec le service client sur le site Web d’AT & T ou via votre application myAT & T disponible pour Android ou iOS.

Sprint

Appelez le service à la clientèle au 844-764-8361 à partir de n’importe quelle ligne ou composez * 2 ou 611 à partir de votre téléphone Sprint.

Vous pouvez également être en mesure de discuter sur Sprint.com ou via votre application My Sprint disponible pour Android ou iOS 12.0.

T Mobile

Appelez le service à la clientèle au 800-937-8997 à partir de n’importe quelle ligne ou composez le 611 à partir de votre téléphone T-Mobile.

Vous pouvez également discuter à partir de l’application T-Mobile disponible sur Android ou iOS.

US Cellular

Appelez le service à la clientèle au 888-944-9400 à partir de n’importe quelle ligne ou composez le 611 sur votre téléphone cellulaire américain.

Vous pouvez également discuter sur le site Web de U.S. Cellular ou sur Facebook et Twitter.

Verizon

Appelez le service client au 800-922-0204 depuis n’importe quelle ligne ou composez le 611 depuis votre téléphone Verizon Wireless.

Vous pouvez également discuter sur le site Web de Verizon ou sur l’application My Verizon disponible sur Android ou iOS.

Les magasins ferment-ils?

Certains magasins resteront ouverts pour le moment, mais les clients sont fortement encouragés à acheter en ligne ou par téléphone au lieu de venir dans le magasin. Si vous devez absolument vous rendre dans un magasin, assurez-vous d’appeler d’abord pour vous assurer que le magasin est ouvert, car la plupart des magasins qui sont encore ouverts ferment plus tôt que la normale.

Si vous pouvez le faire par téléphone ou en ligne, veuillez le faire.

Que font les transporteurs d’autre?

Comme indiqué par Android Police, Sprint et T-Mobile annulent les frais pour les appels internationaux vers les pays de niveau 3. Les clients Sprint pourront également se déplacer sur le réseau de T-Mobile sans frais supplémentaires pour améliorer la couverture.

T-Mobile fournit également des données illimitées aux clients ayant des forfaits limités et offre aux clients 20 Go supplémentaires de données de hotspot à ses clients illimités. Les clients Lifeline de T-Mobile recevront 5 Go de données supplémentaires par mois. Les étudiants utilisant le programme EmpowerED seront garantis au moins 20 Go de données par mois.

De même, Sprint donne 20 Go de données de hotspot à tous les clients et les clients du projet 1Million recevront 10 Go de données de hotspot supplémentaires jusqu’au 30 juin.

