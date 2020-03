Les usines chinoises sont ouvertes – Apple a maintenant des soucis de demande d’iPhone

Les usines d’Apple en Chine fonctionnent à nouveau, alors que le pays commence à se remettre de l’épidémie de coronavirus. Cependant, des questions demeurent quant à la demande potentielle pour la série iPhone 11 et l’appareil 5G qui devait arriver plus tard cette année.

La baisse potentielle de la demande d’iPhone frappe la chaîne d’approvisionnement

Les fournisseurs estiment qu’ils pourraient fabriquer suffisamment d’appareils. Cependant, ils s’inquiètent de la baisse de la demande à la suite de la pandémie. Les travaux sur un iPhone 5G auraient été reportés, a déclaré à . un haut responsable de l’un des principaux assembleurs. Cependant, cela ne signifie pas pour sûr que les appareils n’arriveront pas comme prévu à l’automne.

Personne ne parle plus de main-d’œuvre ou de pénurie de matériel. Maintenant, tout le monde cherche à savoir si la demande des États-Unis et de l’Europe pourrait suivre. L’accent est désormais mis sur la demande des consommateurs aux États-Unis et en Europe.

En outre, un fournisseur d’affichage clé est également connu pour faire face à des problèmes similaires. Il prévoyait auparavant de fournir 70 millions d’écrans pour les iPhones en 2002. Cependant, cet objectif est tombé à 58 millions d’unités, soit une réduction de 17%. Cela entraînerait des pertes d’emplois dans la chaîne d’approvisionnement au Vietnam. La chaîne d’approvisionnement en Malaisie pourrait également rencontrer des problèmes. Un fournisseur là-bas a déclaré:

