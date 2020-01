Les utilisateurs d’Apple Pay Express Transit à New York auraient été facturés uniquement pour se rapprocher des lecteurs Tap-and-Pay

Certains voyageurs du métro de New York qui ont activé la fonction Express Transit d’Apple sur leurs iPhones seraient frappés de frais de MTA involontaires lorsqu’ils se promènent près des lecteurs de tarification à accès direct.

Crédit d’image: PRNewsfoto / OMNY

Express Transit est une fonctionnalité Apple Pay qui permet aux utilisateurs de payer leurs tarifs en glissant leur iPhone ou Apple Watch au tourniquet sans avoir à déverrouiller leur appareil au préalable avec Face ID, Touch ID ou un code d’accès.

Mais selon le New York Post, les lecteurs de tarifs tap-and-go OMNY que le MTA a installés ont pris en charge certains navetteurs lorsqu’ils ont utilisé des cartes sans contact et leurs iPhones ont été empochés ou dans un sac à main.



Megan Bagg, 29 ans, de SoHo, a déclaré au Post qu’elle avait été inculpée deux fois – malgré son téléphone dans son sac.

“C’était ridicule. Mon téléphone était dans mon sac près de ma hanche”, a-t-elle déclaré.

Bagg a déclaré qu’elle avait d’abord blâmé la charge sur sa carte de crédit sans contact – et avait même appelé la banque pour se plaindre – jusqu’à ce que la deuxième charge se produise alors qu’elle n’était pas sur sa personne.

“J’ai gardé mon sac à main loin de la chose quand je passe par le tourniquet”, a-t-elle déclaré.

Un autre utilisateur du métro a déclaré à The Post qu’il avait eu une expérience similaire en glissant avec sa MetroCard au Grand Central Terminal lorsque son iPhone était dans sa poche, et qu’il n’avait remarqué les frais doublés que lors de l’examen ultérieur de leur relevé bancaire.

MTA a confirmé au journal qu ‘”environ 30 clients” s’étaient plaints de frais imprévus lorsque la fonction Express Transit de leurs iPhones est activée. L’autorité a déclaré qu’elle travaillait avec Apple sur une solution pour résoudre “le problème des robinets involontaires”.

Apple dit qu’il n’a pas eu le problème dans d’autres villes où la fonction Express Transit est disponible, donc le problème semble être dû à l’hypersensibilité des lecteurs tap-and-go du métro de New York. Si vous êtes un utilisateur du métro de New York et que vous craignez d’être facturé par de faux frais sur votre ‌iPhone‌ lorsque vous payez avec une carte, vous pouvez désactiver Express Transit jusqu’à ce que le problème avec les terminaux soit résolu.

.