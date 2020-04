Les utilisateurs de G Suite bénéficient de mises à jour gratuites de Hangouts Meet jusqu’en septembre en réponse à la crise COVID-19 (mise à jour)

Alors que le monde empile précaution après précaution sur la vie quotidienne des gens pour les protéger d’une éventuelle nouvelle infection à coronavirus, Google a annoncé qu’il serait prêt à accueillir l’afflux de réunions à domicile qui pourraient devoir être organisées dans un proche avenir. Pour ce faire, il a étendu les fonctionnalités d’entreprise de Hangouts Meet à tous les clients G Suite et G Suite pour l’éducation jusqu’au 1er juillet.

Ces fonctionnalités, annoncées sur le blog Google Cloud, incluent une augmentation de l’allocation des participants pouvant aller jusqu’à 250 personnes par appel, une limite d’audience de streaming en direct pouvant atteindre 100 000 téléspectateurs par domaine, et la possibilité d’enregistrer et de sauvegarder des réunions directement sur Google Drive. . Les administrateurs G Suite devraient avoir reçu un message contenant des instructions concernant les fonctionnalités gratuites.

Pour être clair, cela ne signifie pas que les utilisateurs de G Suite bénéficient de mises à niveau complètes gratuites vers les éditions G Suite Enterprise, mais ce qui a été temporairement amélioré devrait aider les équipes et les classes à se réunir plus souvent et à organiser des conférences professionnelles sous une forme ou une autre pendant que le COVID -19 crise reste d’actualité.

En raison de la nature relativement inconnue de ce virus, les projections concernant le moment où l’épidémie va culminer ont varié considérablement. Des chercheurs de l’Université de Hong Kong prévoient que le nombre d’infections sera le plus élevé début avril pour la province du Hubei – où la flambée est originaire – tandis qu’à l’Université d’Hokkaido, les professeurs affirment que la Chine pourrait subir les pires impacts à tout moment entre la fin de ce mois et la fin mai.

Ironiquement, Hangouts étant un service Google Cloud, la prochaine conférence Google Cloud Next se tiendra en ligne à la suite de la crise. Google I / O devrait encore se rassembler à Mountain View, mais son sort pourrait également être redéterminé.

Prolongé jusqu’en septembre

Google a prolongé la durée de cette offre. Il n’expire plus le 1er juillet, mais durera jusqu’à la fin de septembre 2020. Une fois terminé, vous serez rétrogradé vers votre package G Suite d’origine, mais conserverez tous les enregistrements des diffusions en direct et des réunions dans votre Drive.