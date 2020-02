Les utilisateurs de Google dans le Royaume-Uni après le Brexit perdront les protections de confidentialité du RGPD

Juste au moment où vous pensez que la situation post-Brexit ne peut pas empirer pour nous, pauvres bouffons au Royaume-Uni, un autre petit morceau déprimant se lève la tête. Cette fois, c’est une nouvelle que les utilisateurs de Google en Angleterre, au Pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord ne seront plus protégés par le RGPD et seront plutôt à la merci des règles de confidentialité des États-Unis.

Selon ., plusieurs sources familières avec les plans de Google ont déclaré que les Britanniques seront invités à accepter de nouvelles conditions de service lors du transfert de leurs comptes vers la juridiction américaine. Cette décision survient dans une confusion quant à savoir si le Royaume-Uni suivra toujours le RGPD maintenant qu’il a quitté l’UE, la réglementation américaine étant la solution préférée à court terme plutôt que de créer une filiale britannique.

Étant donné que les lois américaines sur la confidentialité des données sont beaucoup moins strictes que celles régies par le RGPD en Europe, les autorités britanniques auront désormais un accès plus facile aux données Google de ses citoyens. Effectivement, j’ai déjà reçu un e-mail de Google qui se lit comme suit:

Nous améliorons nos conditions d’utilisation et nous les rendons plus faciles à comprendre. Les modifications entreront en vigueur le 31 mars 2020 et n’auront aucune incidence sur la façon dont vous utilisez les services Google. Et, comme le Royaume-Uni (Royaume-Uni) quitte l’Union européenne (UE), Google LLC sera désormais le fournisseur de services et le responsable du traitement des données responsable de vos informations et du respect des lois applicables en matière de confidentialité pour les utilisateurs britanniques.

Pour plus de détails, nous avons fourni un résumé des principaux changements et la foire aux questions. Et la prochaine fois que vous visiterez Google, vous aurez la possibilité d’examiner et d’accepter les nouvelles conditions.

Ainsi, à partir du 31 mars, les activités de Google aux États-Unis seront en charge des données des utilisateurs britanniques plutôt que du siège européen basé en Irlande, rendant ainsi applicables les lois locales sur la confidentialité. Ce sera un coup dur pour les groupes de défense et créera un précédent inquiétant avec d’autres entreprises américaines susceptibles de suivre. Google et d’autres collectent une quantité monumentale de données auprès des consommateurs britanniques, et la protection à laquelle nous sommes habitués est sur le point d’être sérieusement diminuée.