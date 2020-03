Les utilisateurs de la série Samsung Galaxy S20 signalent des problèmes de GPS

Le Samsung Galaxy S20 Ultra contient une tonne de fonctionnalités, bien qu’il ait un prix fou. L’appareil haut de gamme de Samsung n’était pas sans problème cependant, car les critiques ont signalé des problèmes de mise au point qui ont ensuite été corrigés via une mise à jour du firmware.

Maintenant, il semble qu’un autre problème plutôt moche monte la tête alors que les utilisateurs de la série Galaxy S20 signalent des problèmes de verrouillage du GPS pour la navigation (h / t: développeurs XDA).

Les utilisateurs de Twitter, de Reddit et des forums officiels de Samsung ont tous signalé que leurs téléphones avaient du mal à obtenir un verrouillage GPS, certains disant qu’il ne se verrouillait jamais ou prenait de cinq à 15 minutes pour obtenir un correctif. Nous avons également vu un utilisateur affirmer qu’il ne pouvait pas obtenir de verrouillage après une heure de conduite.

Mais qu’en est-il des problèmes GPS ABSOLUMENT TERRIBLE sur le S20 Ultra? 9/10 fois j’ouvre Waze / Google Maps, j’obtiens «GPS inaccessible» ou «signal GPS perdu», puis me donne un itinéraire depuis l’endroit où j’avais été HOURS auparavant.

– Josh (@apimpnamedgekko) 17 mars 2020

Les clients ont signalé avoir échangé leurs appareils contre de nouveaux et souffraient toujours du problème, ce qui suggère qu’il s’agit d’un défaut logiciel ou matériel plus large que d’un ou deux téléphones défectueux. Certains utilisateurs ont également décidé de désactiver leur 5G, d’utiliser une application GPS Locker, de redémarrer le téléphone, de réinitialiser les paramètres réseau et d’utiliser une carte SIM différente, avec différents niveaux de succès.

XDA note qu’ils n’ont repéré aucune plainte en ligne concernant les modèles Exynos, ajoutant que le téléphone Exynos d’un membre du personnel ne souffre pas non plus de ce problème. Pour ce que ça vaut, notre propre Dhruv Bhutani a rapporté que son appareil Exynos n’avait pas de problème non plus. Ce n’est pas une preuve définitive que le problème est limité aux variantes de Snapdragon.

Samsung n’a pas encore publié de déclaration à ce sujet, mais c’est clairement un problème, peu importe la façon dont vous le coupez.

Avez-vous rencontré ce problème GPS sur votre appareil de la série Galaxy S20? Donnez-nous tous les détails (par exemple, modèle, région) ci-dessous!