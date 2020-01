Les utilisateurs de Nokia 7.2 font face à des problèmes de décharge de la batterie ainsi qu’à d’autres problèmes

HMD Global a mis en bouteille la chance de faire une déclaration en lançant le Nokia 7.2. Le correctif de janvier est arrivé en tant que version V1.39 il y a quelques heures, les propriétaires de ce même appareil ont commencé à recevoir une mise à jour mystérieuse qui peut facilement être confondue avec Android 10. Il semble que la nouvelle mise à jour comporte des bugs car les utilisateurs sont confrontés à des problèmes de décharge de la batterie.

Nous avons rencontré des utilisateurs dans les forums Nokia qui se plaignent de la décharge de leur batterie, ce qui les oblige à charger la batterie deux fois par jour.

Parallèlement à la décharge de la batterie, les utilisateurs sont également confrontés à des problèmes avec le capteur de proximité tandis que l’écran devient noir pendant un appel et même après la fin de l’appel, l’écran reste noir. Rien ne fonctionne. Il semble que la décharge de la batterie ne soit pas le seul problème rencontré par les utilisateurs.

“J’utilise un tout nouveau Nokia 7.2. Mais je suis très tendu à propos de la batterie de secours que je reçois! J’ai perdu près de 30% de la batterie après seulement 1 heure d’écran à temps! “- Utilisateur de Nokia 7.2

Le Nokia 7.2 de la société finlandaise HMD Global est un nouvel appareil premium de milieu de gamme. Il dispose d’un écran LCD Full HD + de 6,3 pouces et arbore un dos en verre. Comme son prédécesseur, il existe un support HDR et la technologie PureDisplay avec une luminosité élevée de 500 nits. L’écran prend en charge le mode d’affichage toujours activé et est protégé par Corning Gorilla Glass. Propulsé par Snapdragon 660 SoC, le smartphone est livré avec 4 Go ou 6 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Il dispose d’un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière, contient une batterie de 3 500 mAh et repose sur un chargeur de 10 W. Mais le chargeur de batterie est incapable de fournir le service correct à certains utilisateurs. Nous espérons que l’entreprise se penchera sur le problème dès que possible.