Les utilisateurs de Pixel 4 peuvent enfin utiliser la solution eSIM de T-Mobile

Une meilleure reconnaissance faciale n'est pas la seule commodité que la série Pixel 4 obtiendra avec la mise à jour de sécurité de décembre; il inclut également le support eSIM pour le réseau de T-Mobile. Comme repéré par Police Android, La dernière version logicielle de T-Mobile pour le téléphone comprend "diverses corrections de bugs et améliorations du système", en plus de la fonctionnalité très demandée.

Non seulement cela, mais grâce à la prise en charge de la double veille sur les derniers pixels, vous pouvez réellement imiter la capacité double SIM sur le téléphone, malgré le seul emplacement SIM situé sur son côté gauche. Si vous utilisez un opérateur mobile qui prend en charge les eSIM – comme T-Mobile – vous pouvez l'utiliser en conjonction avec une carte SIM physique pour avoir accès à deux opérateurs différents en même temps. Vous pouvez ensuite recevoir des appels et des SMS des deux cartes SIM sans aucun problème, mais vous devrez bien sûr sélectionner un réseau comme nœud principal pour les données mobiles dans les paramètres du téléphone.

Parallèlement à cette utilisation plutôt intelligente de la norme eSIM pour permettre la prise en charge de la double SIM, le Pixel 4 comprend un certain nombre d'autres astuces logicielles intelligentes dans sa manche. Les téléphones de Google sont connus pour leurs clichés de photographie informatique, et le Pixel 4 ne fait pas exception; son mode Astrophotographie vous permet de vous sentir plus proche que jamais des étoiles, et l'Assistant Google a été réduit en taille pour s'adapter à l'appareil lui-même, résultant en des performances 10 fois meilleures. En plus de cela, Google prévoit d'améliorer les téléphones via un logiciel de temps en temps, grâce à des «baisses de fonctionnalités» régulières.