Les utilisateurs se plaignent du redémarrage du smartphone OnePlus 6 par lui-même

Le smartphone OnePlus 6 possède tout ce que l’entreprise est connue pour ses spécifications, sa conception et ses logiciels haut de gamme, tous disponibles à un prix qui sous-estime fortement la concurrence. Cependant, comme tout smartphone de la génération actuelle, le téléphone a bien sûr des problèmes. Nous avons constaté que certains utilisateurs se plaignent de problèmes concernant le redémarrage du smartphone OnePlus 6.

OnePlus l’a à nouveau sorti du parc avec sa dernière offre phare. Les utilisateurs pensent que le problème de redémarrage du OnePlus 6 a été affecté, mais cela n’a rien à voir avec la nouvelle version d’Android. Cependant, récemment, OnePlus 6 et 6T ont obtenu leur mise à jour Android 10.

Cette mise à jour a été importante car elle apporte plusieurs correctifs majeurs et la société conseille aux utilisateurs de préparer un minimum de 3 Go de stockage et au moins 30% de batterie s’ils ont l’intention de faire la mise à jour.

Heureusement, les mises à jour viennent également avec d’autres meilleures fonctions telles que l’amélioration de l’application Appareil photo. Il est également livré avec un correctif de sécurité dans la mise à jour. La mise à jour devait arriver plus tôt, mais a apparemment été rappelée en raison de problèmes techniques. Après le déploiement, les appareils OnePlus 6 ont de nouveau été confrontés à un problème mineur, mais le bug serait enfin corrigé.

Mais peu de temps après la nouvelle mise à jour, certains utilisateurs OnePlus 6 ont été confrontés à des problèmes de redémarrage. Le problème doit encore être reconnu par l’entreprise. Nous attendons de voir ce que l’entreprise confirme concernant les problèmes rencontrés par les utilisateurs.