Les véhicules Tesla pourraient se garer après vous avoir déposé à l’avenir – .

La capacité de Tesla à sortir des sentiers battus est sans aucun doute l’une des raisons du succès continu de l’entreprise. De son vaste réseau de Supercharger à son flux constant de mises à jour en direct, Tesla a littéralement changé la dynamique de l’expérience automobile. Dans le même temps, le penchant de Tesla pour sortir des sentiers battus peut parfois aller bien au-delà de ce qui est nécessaire ou même pratique.

Prenez Smart Summon, par exemple. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de convoquer leurs véhicules dans les parkings. Cela semble intrigant, mais à la fin de la journée, tout ce qu’il fait est de vous faire économiser une promenade rapide vers votre voiture garée. L’inconvénient, cependant, est que nous avons déjà vu un certain nombre de cas de véhicules Tesla accidentés lors d’une croisière avec Smart Summon engagé. Bien que la technologie derrière Smart Summon soit impressionnante, c’est essentiellement une solution à un problème qui n’existe pas.

Néanmoins, Elon Musk est récemment allé sur Twitter et a suggéré que nous pourrions voir une fonctionnalité appelée Invocation inversée très bientôt. Comme son nom l’indique quelque peu, l’invocation inversée permettrait à un propriétaire de Tesla de sortir de la voiture, après quoi le véhicule se dirigerait vers une place de stationnement grande ouverte. Cela semble incroyablement utile, mais étant donné les antécédents de Tesla, je suis un peu sceptique quant à l’implémentation qui fonctionnerait assez bien ou assez régulièrement pour faire confiance.

Nous devons terminer le travail sur le code de base du pilote automatique et l’étiquetage 3D, puis la fonctionnalité se produira rapidement. Peu de temps maintenant.

«Le PDG Elon Musk a laissé entendre que la fonctionnalité pourrait bientôt arriver et l’a liée à une prochaine réécriture du code de base du pilote automatique qui permettrait de déployer un rythme d’amélioration plus rapide des fonctionnalités du pilote automatique», note Electrek. Incidemment, Musk a répondu plus tôt aujourd’hui à un utilisateur sur Twitter et a déclaré que davantage de fonctionnalités d’auto-conduite devraient arriver sur les véhicules Tesla plus tard ce mois-ci.

