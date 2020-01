Les vélos d’appartement, les tapis roulants et plus sont à des prix bas sur Amazon, aujourd’hui seulement – .

Si vous souhaitez conserver la résolution de votre nouvel an et être en meilleure forme, vous devrez vous concentrer sur deux choses. Tout d’abord, vous devrez mieux manger. Et deuxièmement, vous devrez faire plus d’exercice. Amazon organise une énorme vente d’une journée qui vous aidera à résoudre ce dernier problème, en offrant certains des prix les plus bas que nous ayons vus sur les équipements d’entraînement Sunny Health populaires. Vous trouverez des vélos d’exercice les plus vendus à partir de 239 $, un rameur pour seulement 166 $, des vélos elliptiques à partir de 250 $ et un excellent tapis roulant avec résistance magnétique pour seulement 326 $.

Voici la page de vente principale pour voir toutes les offres:

”Summary =” ”rank =” ”award =” ”]

Et voici les offres individuelles incluses dans cette vente d’une journée:

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article.

.