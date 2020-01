Les ventes d’AirPods ont presque atteint 60 millions en 2019 alors qu’Apple continue de dominer le marché des écouteurs sans fil – .

Alors que les AirPod d’Apple étaient initialement moqués en raison de sa conception quelque peu inhabituelle et quelque peu géniale, les écouteurs sans fil de la société sont depuis devenus extrêmement populaires. En effet, l’optimisme entourant la division sans fil d’Apple en général – une division qui comprend les AirPods, Beats et l’Apple Watch – est une grande raison pour laquelle les actions Apple ont grimpé en flèche de plus de 50% au cours des six derniers mois seulement.

À ce stade, il ne fait aucun doute que les AirPod sont devenus un véritable fabricant d’argent pour Apple. À cette fin, certains analystes prévoient que les AirPods généreront bientôt plus d’argent pour Apple que l’iPod n’en avait à son apogée. C’est assez impressionnant pour un accessoire. Nous avons également vu certains rapports d’analystes affirmant que les ventes d’AirPods en 2019 étaient plus du double de celles d’Apple en 2018.

Bien qu’Apple ne divulgue pas les ventes d’unités AirPods, un nouveau rapport de Strategy Analytics indique que la société a expédié en 2019 près de 60 millions d’AirPods. C’est un chiffre impressionnant, bien sûr, et nous ne pouvons qu’imaginer que les ventes et les revenus d’AirPods au cours du dernier trimestre de vacances ont été stimulés par la sortie en octobre de l’AirPods Pro plus convivial.

Tout compte fait, le rapport affirme que les AirPod d’Apple détiennent actuellement 54,4% du marché des écouteurs sans fil. Et très loin derrière se trouvent des produits concurrents tels que Samsung et Xiaomi. En termes de revenus, les AirPod d’Apple représentent 71% des revenus du marché des écouteurs sans fil.

Apple est sur le point de publier son rapport de résultats pour le trimestre de vacances 2019 dans environ deux semaines, et il sera intéressant de voir comment les revenus de la catégorie «Autres produits» (qui incluent les accessoires portables, Apple TV et accessoires) s’enregistrent. de référence, le chiffre d’affaires des «Autres produits» au cours du trimestre de vacances 2018 s’est établi à 5,48 milliards de dollars.

Bien que la majeure partie des revenus d’Apple provienne toujours de l’iPhone, la popularité continue des AirPod d’Apple – sans parler de l’Apple Watch et de la suite croissante de services d’Apple – prouve que la société est bien positionnée pour prospérer même face à la stagnation des ventes d’iPhone .

Source de l’image: Hadrian / Shutterstock

.