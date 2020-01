Les ventes d’iPhone en Inde ont augmenté de 6% en 2019, après avoir baissé de 43% en 2018. Les chiffres ont indiqué une croissance importante pour Apple sur un marché crucial et en expansion (via Bloomberg News).

Le prix réduit stimule les ventes de l’iPhone XR

L’iPhone XR a été l’appareil le plus vendu en Inde en 2019. Cela a suivi Apple qui a réduit le prix de l’appareil dans le pays à 250 $ au milieu de l’année. De plus, Apple y a également présenté l’iPhone 11 à prix réduit. Les chercheurs de Counterpoint Technology Market Research ont déclaré que cela “avait contribué à gagner des parts de marché pendant la saison des fêtes et au cours de son trimestre de lancement en Inde”. Le directeur de l’entreprise, Tarun Pathak, a également noté:

Apple se concentre désormais sur les iPhones d’ancienne génération pour vendre les derniers modèles et c’est un grand changement… En 2020, Apple se concentrera sur l’Inde.

Malgré l’augmentation des ventes d’Apple, l’industrie indienne du téléphone portable est toujours dominée par d’autres marques moins chères. Cependant, la croyance de M. Pathak dans les efforts accrus d’Apple dans le pays semble exacte, notamment parce que davantage d’iPhone seront produits en Inde. Il a été révélé mercredi qu’un assembleur, Wistron, augmentait sa production. Foxconn fait de même.