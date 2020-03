Les ventes mondiales d’iPhone augmentent après quatre trimestres consécutifs de baisse

Une nouvelle étude de Gartner suggère que les ventes mondiales d’iPhone d’Apple ont augmenté au quatrième trimestre 2019, après quatre trimestres de baisse consécutive.

Selon le rapport:

Après quatre trimestres consécutifs de baisse, les ventes d’iPhone d’Apple ont renoué avec la croissance, avec une augmentation de 7,8% au quatrième trimestre. “Une légère baisse des prix de la série iPhone 11, par rapport à l’iPhone XR, et d’autres réductions de prix pour les modèles d’iPhone de la génération précédente, ont accru la demande. Cela a également aidé Apple à regagner la position de n ° 2”, a déclaré Annette Zimmermann, responsable des recherches. vice-président chez Gartner.

Les ventes d’iPhone ont été particulièrement fortes en Chine, où elles ont augmenté de 39% au quatrième trimestre. Apple a également enregistré de bonnes performances sur certains marchés matures et en développement, tels que le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, le Brésil et l’Inde.

Les analystes de Gartner s’attendent à ce qu’Apple lance son premier smartphone 5G au troisième trimestre 2020. Cela encouragera les utilisateurs à effectuer une mise à niveau dans les pays où les services réseau 5G sont disponibles.

Le marché mondial des smartphones dans son ensemble semble avoir baissé d’environ 0,4% au cours du trimestre et de 1% l’an dernier. Au milieu de ce marché en difficulté, Apple et Xiaomi étaient les seuls fournisseurs parmi les cinq premiers à avoir connu une croissance. Samsung a réussi à conserver la première place avec une part de 17,3%, cependant, Apple et Samsung sont essentiellement au coude à coude.

Au cours de l’année, Apple a vendu environ 193 millions d’unités de smartphones et a pris 12,6% de part de marché, derrière Huawei et Samsung. Vous pouvez lire le rapport complet ici!