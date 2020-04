Les véritables écouteurs sans fil Jabra Elite 65t sont tombés à 100 $ aujourd’hui seulement

Les véritables écouteurs sans fil Jabra Elite 65t sont en vente au prix de 99,99 $ chez Best Buy. Cette vente fait partie des offres du jour de Best Buy, ce qui signifie qu’il s’agit d’un prix temporaire. Les mêmes écouteurs coûtent environ 120 $ ou plus dans la plupart des endroits, et cela est même considéré comme une vente chez des détaillants comme Target afin que vous puissiez les trouver pour beaucoup plus sur une journée régulière. La vente de Best Buy ne s’applique qu’à l’édition Titanium Black, les autres étant toujours au prix public de 120 $.

Économies audio

Écouteurs sans fil Jabra Elite 65T True

Les 65t ont une technologie à double microphone et une véritable stabilité Bluetooth sans fil qui aide à réduire les chutes audio. Ils dureront jusqu’à cinq heures sur une seule charge de la batterie avec 10 heures supplémentaires d’autonomie dans le boîtier de charge lui-même.

99,99 $ 120,00 $ 20 $ de rabais

Les 65t ont une technologie à double microphone et une véritable stabilité Bluetooth sans fil qui aide à réduire les chutes audio. Ils dureront jusqu’à cinq heures sur une seule charge de la batterie avec 10 heures supplémentaires d’autonomie dans le boîtier de charge lui-même. Cela signifie que vous pouvez passer la majeure partie de la journée nulle part près d’une prise murale et sans câble de chargement tout en écoutant vos morceaux préférés.

Ces écouteurs offrent également un accès direct à Alexa, Siri ou Google Assistant, ce qui peut vous faciliter la vie quand il s’agit de se souvenir de rendez-vous ou de gérer la technologie de la maison intelligente.

L’examen de Daniel Bader de ces écouteurs leur a donné 4,5 étoiles sur 5 ainsi qu’un prix “The Best”. Il a qualifié les écouteurs de “presque parfaits” et a déclaré: “Si vous cherchez une paire d’écouteurs vraiment sans fil qui ne ressemblent pas à des écouteurs blancs saillants et qui sonnent réellement comme une paire d’écouteurs décente, Jabra vous soutient.”

Nous ne voyons plus autant d’offres sur l’Elite 65t puisqu’elles ont été remplacées par une version plus récente, l’Elite 75t. Ces écouteurs coûtent actuellement 180 $ chez Best Buy, donc vous économisez beaucoup avec le 65t en vente aujourd’hui. Lisez notre revue des nouveaux écouteurs et comparez les versions pour celle qui vous convient le mieux.

