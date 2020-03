Les versions de Google Chrome et de Chrome OS sont interrompues en raison d’un coronavirus (mise à jour: sauter la V82)

Au cours des dernières années, une nouvelle version de Chrome a eu lieu toutes les six semaines, avec des modifications apportées à Chrome OS peu de temps après. Cependant, l’épidémie de coronavirus en cours a poussé de nombreuses entreprises à retarder ou à réduire les versions des produits, et il semble que Chrome ne fasse pas exception.

Google a annoncé aujourd’hui sur le blog des versions de Chrome que les futures mises à jour du navigateur sont suspendues, mais les correctifs de sécurité continueront d’être déployés en tant que mises à jour mineures pour Chrome 80. “En raison des horaires de travail ajustés pour le moment, nous suspendons les prochaines versions de Chrome et de Chrome OS . Nos principaux objectifs sont de garantir qu’ils restent stables, sécurisés et fonctionnent de manière fiable pour quiconque en dépend. Nous continuerons de prioriser toutes les mises à jour liées à la sécurité, qui seront incluses dans Chrome 80. “

C’est la première fois depuis plusieurs années que le navigateur manque son calendrier de publication habituel de six semaines, en plus du retard occasionnel de quelques jours. Chrome 81 devait initialement arriver le 17 mars (la version bêta est arrivée le mois dernier), Chrome OS 81 arrivant le 24 mars.

Jason Kersey, directeur de la gestion des versions de Chrome chez Google, a révélé aujourd’hui que Google ignorerait complètement les versions stables de Chrome 81 et 82. Le canal bêta restera sur V81, mais il sera mis à jour directement vers V83 une fois la mise à jour prête.

Alors que nous adaptons nos calendriers de jalons futurs au changement actuel dans le calendrier, nous avons décidé d’ignorer la version M82 pour garantir la sécurité des utilisateurs et concentrer tous nos efforts sur le maintien de la stabilité. […] Une fois que M81 sera autorisé à sortir vers Stable, nous prévoyons d’ajuster nos calendriers de jalons futurs, y compris la possibilité de déplacer M83 vers l’avant pour cibler une succursale et une date stables plus tôt.

Autrement dit, la branche stable de Chrome passera directement de V80 à V83.