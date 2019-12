Les vidéos à lecture automatique de Google Play Store peuvent maintenant être désactivées

La lecture automatique de vidéos est l'une des pratiques les plus ennuyeuses d'Internet, consommant beaucoup de données et de ressources système. Google a introduit la fonctionnalité sur le Play Store il y a quelques mois, mais elle permet apparemment aux utilisateurs de se retirer.

Vous pouvez trouver des vidéos à lecture automatique dans la section Game Spotlight, ainsi que dans les sections Games You Might Like et Suggested For You. Mais 9to5Google a découvert que la version 17.9.17 de l'application Google Play Store vous permet désormais de désactiver ces vidéos.

Le paramètre Play Store est accessible en visitant paramètres> général> lecture automatique des vidéos (voir ci-dessus) et vous permet de lire automatiquement des vidéos via Wi-Fi ou de désactiver complètement ces vidéos.

L'option de désactiver la lecture automatique des vidéos sur le Play Store est apparue pour la première fois le mois dernier dans le cadre d'un déploiement limité. Mais il semble maintenant que Google a déployé l'option pour tous les utilisateurs.

Nous sommes heureux de voir cette bascule de toute façon, car les vidéos à lecture automatique sont traditionnellement des données importantes. Ce paramètre est particulièrement important dans les régions où les forfaits de données mobiles et / ou de données fixes sont chers.

Ce paramètre rejoint la bascule de lecture automatique de Google Chrome sur le bureau et Android, vous permettant de bloquer la pratique ennuyeuse sur le Web.