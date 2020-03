Les vitesses de transfert USB des pixels 3 et 4 éclipsées par la concurrence lors de tests récents

Selon un récent référentiel mené par les gens d’Android Authority, les derniers pixels de Google souffrent un peu du problème de vitesse de transfert de fichiers via USB Type-C. Bien que Google facture le port comme prenant en charge les vitesses de transfert USB 3.0, quelque chose dans la configuration du téléphone entraîne près de la moitié de la vitesse par rapport à d’autres téléphones récents, comme le OnePlus 7T Pro et le Galaxy S10e.

Android Authority a effectué des tests sur huit appareils au total, et bien que les Pixel et Pixel 2 de 2016 se soient assez bien comportés, les Pixel 3 et Pixel 4 de Google ont pris deux fois plus de temps pour copier un fichier de 10,8 Go par rapport à plusieurs autres téléphones. Des vitesses précises n’ont malheureusement pas été mesurées, les appareils testés étaient limités à ce qu’ils avaient sous la main, et nous ne savons pas combien de fois ils ont mesuré les résultats, mais les différences semblent claires. Par rapport aux Mate 30 Pro, OnePlus 7T Pro, Galaxy S10e et Honor View 20, les deux derniers produits phares de Pixel de Google prennent beaucoup plus de temps (plus de deux fois dans certains cas) pour transférer des fichiers.

Le Pixel 4, par exemple, a nécessité 125 secondes pour qu’un ordinateur copie un fichier de test de 10,8 Go sur l’appareil via USB Type-C à l’aide de MTP, et il a fallu 84 secondes pour que le même fichier soit relu lors des tests. Le OnePlus 7T Pro, à titre de comparaison, a réussi 77 et 40 secondes dans les mêmes tests – une différence substantielle. Le Pixel 2 plus ancien s’en sortait beaucoup mieux à 55 secondes dans chaque sens.

Le type de stockage utilisé par les Pixels récents ne fait probablement aucune différence. Bien que Google ait choisi de manière controversée le stockage UFS 2.1 plus ancien et plus lent pour le Pixel 4 (le même que le Pixel 3), le Pixel 2 plus ancien utilisait le même standard et était beaucoup plus rapide dans les tests. Android Authority spécule que l’implémentation MTP (responsable de l’autorisation des transferts de fichiers vers les ordinateurs connectés) pourrait être à blâmer.

Dans l’ensemble, ces différences ne sont peut-être pas la fin du monde, et elles n’affectent pas tout le monde, mais elles sont certainement gênantes si vous êtes de ceux qui transfèrent régulièrement des fichiers à l’aide de votre ordinateur. (Si c’est vous, je dois souligner que le Wi-Fi est souvent beaucoup plus rapide.) Pourtant, c’est un autre petit moyen que Google laisse tomber la balle en ce qui concerne ses pixels, et il y en a déjà plus que quelques-uns.