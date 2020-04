Les Vívoactive 4 et 4S de Garmin sont en vente pour seulement 270 $ en ce moment (80 $ de rabais)

La gamme de vêtements portables de Garmin est l’une des montres les plus axées sur le fitness disponibles, conçues non seulement pour vous aider dans tous les types d’entraînement, mais pour fonctionner comme une montre intelligente entièrement équipée. Aujourd’hui, Garmin a mis en vente ses montres Vívoactive 4 et 4s pour seulement 270 $, soit 80 $ de rabais sur le prix de détail standard.

Le Vívoactive 4 est livré avec une suite complète de suivi de la santé et de la forme physique, y compris un capteur de pouls, un suivi du stress, un suivi menstruel, un moniteur de fréquence cardiaque et respiratoire, une surveillance du sommeil et des exercices de respiration. En plus du suivi de la santé, il propose également la lecture de musique à partir de Spotify, Deezer ou Amazon Music, le portefeuille propriétaire Garmin Pay de Garmin et des notifications interactives à partir de votre téléphone.

Le Vívoactive 4 est disponible dans la taille 45 mm en ardoise et en argent, tandis que le Vívoactive 4S est disponible sous une forme un peu plus petite de 40 mm en or, or rose, argent et ardoise. La vente est prévue jusqu’au 14 avril, avec la livraison gratuite sur votre commande.