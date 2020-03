Les webcams publiques montrent à quel point le coronavirus vide a fait notre monde

Les quarantaines étant imposées dans de nombreux pays à travers le monde, je me demande à quoi doit ressembler notre planète en ce moment. Des rues vides, des places vides, des villes vides, tout est juste … vide. Si vous examiniez d’en haut, semblerait-il que les humains ont déserté la Terre ou y a-t-il encore des signes de nos vies, si vous regardiez attentivement? Puis il m’est venu à l’esprit que je peux facilement fouiner dans le monde depuis la sécurité de mon canapé et découvrir sa nouvelle facette sans précédent avec tous les signes de la civilisation mais pas de personnes. J’ai commencé à regarder les applications et les flux de caméras de vidéosurveillance publiques en direct et, après avoir passé des heures perdues dans les rues désolées, j’ai fini par aimer trois applications, chacune pour une raison différente. Si vous êtes intrigué par ce présent futur dystopique et macabre, commencez à jouer de la musique étrange et suivez-moi dans mon sinistre voyage.

La plus grande collection de caméras publiques en direct

Si je n’utilisais qu’une seule application pour diffuser en direct des caméras de vidéosurveillance publiques, je choisirais Live Camera. Il compte plus de 7 000 flux provenant du monde entier, organisés par pays et par catégorie. Je peux également utiliser la carte pour faire un panoramique et voir où se trouve chacune de ces caméras.

La gauche: Menu latéral de la caméra en direct. Milieu: Explorer par catégorie. Droite: Carte.

La plupart de l’application (vue principale, recherche, signets, catégories, aléatoire) est construite autour de la même interface: huit instantanés de caméra sur chaque page, avec un balayage vers le haut / bas ou gauche / droite vous permettant de passer à une nouvelle page. Sélectionnez un flux et vous pouvez le voir en direct, l’ajouter à vos favoris et consulter l’historique des captures statiques des 24 dernières heures.

La gauche: 8 flux par page. Milieu: Affichage d’un flux. Droite: Historique de 24 heures avec snaps statiques.

Ma partie préférée de l’application était de réduire les flux par sujet. Avions cloués au sol dans les aéroports, bureaux et restaurants vides, places et rues normalement achalandées avec maintenant seulement des humains ou des voitures bizarres, autoroutes sans circulation, centres commerciaux et gymnases déserts et laveries automatiques et églises, tout y est. Préparez-vous à avoir le cœur un peu brisé devant toutes ces vues, puis parcourez les captures d’écran que j’ai prises.

Flux publics en direct d’excellente qualité

La plupart des flux disponibles dans la première application sont de qualité plutôt médiocre. J’essayais de trouver de meilleurs flux et j’ai fini par essayer des dizaines d’applications avec des demandes d’autorisation invasives et des annonces en plein écran, jusqu’à ce que j’en trouve une qui agrège les liens YouTube Live. Après avoir fait face à moi-même pendant cinq bonnes minutes, j’ai ouvert l’application YouTube officielle et recherché le terme très simple de “webcam en direct”. Cela a donné beaucoup de résultats que je pouvais filtrer en appuyant sur le bouton des paramètres en haut à droite, puis en choisissant Live. Je pourrais également ajouter le nom d’une ville ou d’un pays et les chances sont, je trouverais un flux en direct à partir de là. J’ai également trouvé cette superbe liste de lecture de caméras en direct du monde entier.

La gauche: Recherchez “webcam en direct”. Milieu: Filtrer par “En direct”. Droite: Cette liste de lecture en direct impressionnante.

Les résultats ici sont plus limités par rapport à la première application ci-dessus, il n’y a pas de carte, de catégorie ou de géolocalisation, vous manquerez donc beaucoup de contenu intéressant. Cependant, le meilleur aspect de l’utilisation de YouTube, en plus du fait que vous ne faites pas confiance à une application louche, est que vous pouvez Chromecast ou diffuser les vidéos sur de nombreux écrans autour de votre maison, choisir la qualité du flux (720p, 1080p ou même 4K ) et frottez pour revenir une heure ou deux, voire plus, sur de nombreux flux en direct. Une fois que vous avez trouvé quelques flux, vous pouvez les ajouter à une liste de lecture ou les partager facilement avec d’autres.

Les flux qui m’ont le plus touché étaient ceux d’Italie (Venise et Assise étaient vraiment vides) et ceux de New York. J’ai dû vérifier l’heure locale à un moment donné, car je n’ai vu que 3 ou 4 personnes se promener dans une rue normalement animée de New York … il s’est avéré qu’il était midi et demi. En même temps, j’ai vérifié un front de mer en Floride, qui était heureusement vide. J’espère que c’est un signe que les stupides Spring Breakers ont cessé de remplir les plages là-bas.

Flux limités avec une longue histoire

Alors que je creusais de plus en plus profondément dans les rues vacantes de notre monde, j’ai commencé à me demander à quoi ressemblaient ces endroits une semaine plus tôt, deux, trois, … Les gens étaient-ils éloignés de la société et restaient-ils à la maison avant même que l’annonce ne soit officialisée dans leur pays? Je suis donc allé chercher des applications qui me permettraient de visualiser l’historique plus ancien d’une caméra CCTV. J’ai trouvé Worldscope, qui semblait génial, jusqu’à ce que je découvre qu’il a obtenu tous ses clichés de Windy.com, et cela m’a conduit à la propre application de Windy.

L’application ne semble pas disponible dans le monde entier, mais je l’ai récupérée sur notre site sœur, APK Mirror. Il m’a fallu un certain temps pour comprendre comment activer les webcams, alors je vous épargnerai la torture. Regardez en bas à droite et remarquez ces différentes icônes blanches (je sais, un endroit étrange). Celui avec les trois lignes horizontales est le menu. Ouvrez-le, puis faites défiler vers le bas et choisissez Webcams dans la section Afficher sur la carte. Bam.

La gauche: Recherchez le bouton de menu (en bas à droite). Milieu: Activez “Webcams”. Droite: Repérez les minuscules icônes de webcam.

Vous pouvez maintenant effectuer un panoramique et un zoom dans le monde entier à la recherche de ces petites icônes de caméra blanches. Cliquez sur l’un pour voir le plus récent instantané pris là-bas. La plupart, sinon la totalité, des flux ne sont pas diffusés en direct; ils prennent juste une image toutes les quelques heures. Mais cela suffit pour l’objectif initial de l’application – la surveillance météo – ainsi que pour mon objectif de machine à remonter le temps.

En parcourant la chronologie, je pouvais clairement voir comment les différents pays réagissaient et quand la gravité de la situation semblait frapper les gens plus clairement. Dans les captures d’écran que j’ai prises ci-dessous, vous verrez trois clichés successifs du même endroit: un lorsque les choses étaient encore normales, un lorsque les gens devenaient plus conscients du risque de foule, et enfin le plus récent avec l’endroit entièrement désert.

Je pense que celui qui m’a le plus touché était la place Saint-Pierre au Vatican. La différence entre la foule autour de Noël et la place abandonnée aujourd’hui est sinistre. Il y a aussi une vue sur le pont de Westminster à Londres, une station de ski au Liban, le Centre Pompidou à Paris, un bar à Barcelone et plus encore. Tout avait l’air désolé, comme si je les regardais un dimanche à 5h du matin. C’était jeudi midi.

Je sais à quel point ces images sont effrayantes. Notre monde semble désolé, vide de vie et de joie, comme si nous étions tous tombés dans un terrible film de science-fiction apocalyptique dont nous ne pouvons pas sortir. Pourtant, plus je regardais les rues, les centres commerciaux et les parcs vacants, plus je réalisais autre chose: oui, ils sont un symptôme du problème, mais ils sont aussi un signe de la solution. La mise en quarantaine, l’éloignement social, le fait de rester à la maison, peu importe comment vous l’appelez, c’est ainsi que nous évitons un impact beaucoup plus important sur notre société mondiale et que nous facilitons un peu les choses sur notre système de santé. Honnêtement, je serais beaucoup plus navré si j’avais vu la vie se poursuivre normalement et si j’avais trouvé des restaurants bondés, des centres commerciaux bondés et des embouteillages. J’ai décidé qu’il était OK de pleurer nos rues et nos vies trépidantes passées, mais nous devrions tous gagner une nouvelle appréciation pour nos rues effrayantes et vides.