Les yeux des fans de Xiaomi sur le lancement de demain. Mi Router 4C attendu

Xiaomi taquine un nouveau produit sur Twitter. Les commentaires des utilisateurs suggèrent qu’il est susceptible de lancer un nouveau routeur Wi-Fi Xiaomi Mi 4C en Inde demain. Certains pensent également qu’il s’agit d’une fonction d’appel WiFi pour ses smartphones.

Selon les rapports, Xiaomi a précédemment lancé le Mi Router 4C en Chine et cela pourrait maintenant arriver en Inde maintenant. La conception du produit est similaire au Mi Router 4 et dispose donc de 4 antennes omnidirectionnelles. Il dispose de 64 Mo de mémoire intégrée et peut être contrôlé via la gestion Smart App.

Le routeur devrait comporter:

CPU: MT7628DARAM: 64 Mo DDR22.4G WiFi Antenne: 4 PCS Système de dissipation thermique: Naturel

Le Xiaomi Mi Router 4C peut prendre en charge la bande unique 802.11 b / g / n et fonctionne à une vitesse de données de 2,4 G à 300 Mbps. Il est composé de matériau ABS.

Confirmons les spécifications demain avec le dévoilement officiel.